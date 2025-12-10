Luciana Salazar vs Martín Redrado: documentos, fiestas en Punta del Este y una disputa que no termina nunca

Después de ocho años de idas, vueltas, gritos televisivos, documentos escritos "de puño y letra" y hasta una fiesta a todo trapo en Punta del Este, el conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado llegó a un nuevo pico de tensión... y promete definiciones explosivas antes de fin de año. La novela está por tener su capítulo decisivo el 22 de diciembre, cuando la Justicia determine si el economista debe responder -al menos- como "padre a fin" de Matilda, la hija de Salazar concebida mediante subrogación de vientre mientras ambos estaban en pareja.

Luciana Salazar cruza a Martín Redrado por la cuota alimentaria que le corresponde a Matilda

Nada en esta trama es al azar. Esta semana se conoció el famoso contrato manuscrito que Salazar viene exhibiendo hace años, ese documento que el economista jura haber firmado "bajo extorsión". En él se lee: "Yo, Martín Redrado, me comprometo a abonar los siguientes rubros, a favor de Matilda: alquiler hasta los 18 años, pago de expensas y servicios de la propiedad, educación en un colegio de primera línea hasta los 18 años". Y remata con una cláusula que podría haber salido de un sketch: "Permanecerá vigente siempre y cuando Luciana Salazar no tenga una nueva pareja conviviente".

Según Martín Candalaft, ese texto escrito a mano -que los abogados coinciden en que podría tener validez, por más informal que parezca- es ahora la pieza central de la disputa legal. Redrado insiste en que nunca quiso "asumir un rol paterno" y que él no tuvo "la intención de que Matilda venga al mundo". Para Salazar, en cambio, no hubo ninguna presión: el economista habría firmado todo por voluntad propia, y hoy simplemente "no quiere hacerse cargo". La audiencia del 22 de diciembre será clave: allí se decidirá si Redrado debe cumplir con lo firmado y si, de comprobarse su responsabilidad, tiene que pagar retroactivos desde febrero de 2022.

Llega el final del debate por la paternidad de Martín Redrado

Cabe destacar que se trata del período en el que -según expuso el entorno de Salazar- "no habría aportado un peso". Pero como si el frente judicial fuera poco, el mediático vive encendido. Lo cierto es que durante el fin de semana, tras los comentarios de Salazar, Redrado salió a responderle a usuarios en redes "con mucho respeto", explicando que él no es deudor alimentario, aunque sí tiene "un seguro de caución" que usa como escudo legal.

El debate subió de tono cuando se difundió el posteo de Luciana: "Me cuentan que un multimillonario que le gusta que lo llamen un simple economista, mañana estaría realizando un cumpleaños para cientos de personas en un reconocidísimo parador de Punta del Este... El mismo que hace casi cuatro años no cumple con la cuota alimentaria...". Redrado contestó: "No me corresponde ninguna cuota alimentaria porque no soy el padre. Si así lo fuera me podrías ubicar en la lista de deudores alimentarios del Poder Judicial. Ah!, y como ocurre con quienes son deudores, no podría salir del país. Datos concretos, no difamación maliciosa".

Otra pregunta Pérez a ver si la podes explicar tan bien, como intentas hacer con los temas económicos en tv. Sino debes nada, si como sostuviste tanto tiempo ( mintiendo) que no habías firmado ningún acuerdo. Porque propusiste un acuerdo económico frente a jueces de cámara civil? https://t.co/w2jiv6WQXL — luciana salazar (@lulipop07) December 6, 2025

Y por si el clima necesitaba más chispa, apareció Yanina Latorre: la conductora y Salazar volvieron a chocar en X en un duelo que hizo temblar la red social. Todo comenzó cuando la cuenta de Sálvese Quien Pueda lanzó un comentario filoso: "Luli Salazar se queja por el festejo a todo trapo de Redrado. ¿Tendrá algún tema para hablar que no sea su ex o las historias de Divas Play?". La modelo explotó. Acusó a Latorre de contradicciones, recordó chats, juicios y supuestos intentos de "silenciarla", y advirtió: "Y que se atreva a desmentirme esto, que se la clavo al ángulo en dos segundos".

Por eso me pediste disculpas en una denuncia de hostigamiento agravado!! Y tenes una denuncia por violacion a una cautelar de una menor. Que lo que vos haces si es un delito. Y te pongo las pruebas por acá, https://t.co/lWQTdHAwk9 — luciana salazar (@lulipop07) December 6, 2025

Yanina respondió con su estilo habitual: "Sos tan ignorante que ponés 'comunicadora de este portal'. No es un portal, es un programa de televisión... A mí no me vas a extorsionar como a Redrado". Y remató: "Está acostumbrada a extorsionar, pero se le está terminando". Entre manuscritos, audiencias, tuits, fiestas en Punta del Este y panelistas al borde del infarto, el caso Salazar-Redrado atraviesa su etapa más intensa. Falta menos de un mes para que la Justicia diga la suya.