Evelyn Botto confirmó lo que todos querían saber sobre su relación con Fede Bal

El amor estaba en el aire y era imposible ocultarlo: Evelyn Botto confirmó este lunes lo que todos querían saber sobre su relación con Fede Bal y recibió el apoyo de sus compañeros de Tapados de Laburo.

Si bien la influencer prefiere mantener su vida privada lejos de las cámaras, eso se vuelve casi imposible cuando se hace un programa diario entre amigos y a veces se pierde la noción de estar frente a cientos de oyentes. Eso mismo le pasó a "Bebelina", que terminó abriendo su corazón: "Mirá mi cara de tarada, no lo puedo disimular ", comenzó al contar una anécdota sobre que habla dormida.

Fede Bal y Evelyn Botto ya son novios

Nacho Elizalde rápidamente quiso saber quién le había dicho que hablaba dormida: " El chico con el que estoy saliendo ", respondió la artista sin dudar, mientras sus compañeros fingían estar tan sorprendidos como el público, todo esto acompañado por la canción de Dulce Amor de fondo.

"¿Vos estás saliendo con Federico Alfredo Bal?", insistió el conductor. Y la respuesta de Botto fue aún más contundente: " Mi novio, sí ", Esa frase dejó en claro que la relación ya está oficializada.

En el programa celebraron la confirmación con humor y complicidad, y corrieron a abrazar a su compañera mientras Evelyn Botto, entre risas y nervios, aseguró que está atravesando un lindo momento y su cara no pudo ocultarlo.