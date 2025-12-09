Nico Occhiato cuestionó a Olga y a Luis Ventura pero Mario Pergolini terminó de destrozarlos: "Muy tonto"

Los Martín Fierro del Streaming tendrán su primera edición el 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y estalló una polémica en redes por la manera que tendrán de votar a los programas favoritos. En este contexto, Mario Pergolini tomó la palabra y pidió a su comunidad no ser parte del show.

Todo comenzó cuando Paula Chaves, conductora de la ceremonia junto a Damián Betular, anunció al aire de Olga que la gente podrá votar "el clip del año" y "la mejor comunidad", lo que causó revuelo: "Podés entrar en vot.com.ar o enviar MF al 3002 y tenés que seguir las instrucciones. Apoyá a tus favoritas y ganá hasta 4 millones de pesos", detalló.

Nico Occhiato pidió a su comunidad que no gaste plata para votar en los Martín Fierro de Streaming

Si bien quisieron hacer parte al público, lo cierto es que deben pagar para emitir el voto, lo que muchos consideraron como un "afano". En este contexto, el primero en salir al cruce fue Nico Occhiato: "Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos", escribió en su cuenta de X.

En la misma línea, este lunes, Mario Pegolini se metió de lleno en la polémica: "Me enteré por Luzu porque si no la verdad no me enteraba que dentro de estos estúpidos premios Martín Fierro que se entregan uno cada 22 minutos... piden que tenés que pagar", comenzó crítico con Telefe y Olga: "Como si fuera Gran Hermano", acotó una compañera de Vorterix.

"La verdad que hacer eso es una ridiculez , si no lo podés organizar porque no tenés la plata, bueno hacelo más chiquito", siguió en contra de la organización e insistió que meter al streaming en el mundo del Martín Fierro crea una competencia innecesaria.