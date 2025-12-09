En medio de una fuerte ruptura con la CGT, Adorni presentó las conclusiones del Consejo de Mayo

En una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó las conclusiones del Consejo de Mayo, órgano consultivo convocado por Javier Milei con el objetivo de delinear medidas para "reimpulsar" el país. Sin embargo, las decisiones y omisiones del Consejo ya dejan más preguntas que respuestas sobre la dirección que toma este gobierno.

De los 10 lineamientos básicos establecidos por el Consejo, solo 8 fueron trabajados y convertidos en proyectos de ley que serán enviados al Congreso para su tratamiento. Entre los temas abordados estuvieron la modernización laboral, la reforma tributaria, la reducción del gasto público y la explotación de recursos naturales .

Consejo de Mayo

Uno de los puntos más destacados fue la propuesta de reforma laboral. Según Adorni, esta incluirá la derogación de normas consideradas "obsoletas" , como la Ley de Teletrabajo. Sin embargo, el funcionario no profundizó en los mecanismos que garantizarán derechos laborales en un contexto de creciente precarización.

En cuanto a la reforma tributaria, se planteó un sistema simplificado para el Impuesto a las Ganancias y una revisión del Régimen Penal Tributario. Estas propuestas podrían beneficiar a sectores empresariales y de altos ingresos, pero no quedó claro cómo impactarán en la clase media y los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.

Adorni reconoció que dos temas fundamentales quedaron fuera del debate: la coparticipación federal y la reforma previsional . Según el jefe de Gabinete, la discusión sobre coparticipación requiere la presencia de todos los gobernadores, lo cual no fue posible por "cuestiones metodológicas", argumento poco convincente que demuestra en realidad la poca voluntad política para negociar con las provincias en un tema tan sensible.

Respecto a la reforma previsional, Adorni afirmó que su tratamiento está condicionado a la implementación previa de la modernización laboral, ya que, según él, " si no, no es sostenible ". Esta postura refleja una visión tecnocrática que ignora las urgencias de millones de jubilados que enfrentan un sistema colapsado y pensiones insuficientes.

Hoy cerramos el trabajo del Consejo de Mayo que nos encomendara el presidente @JMilei. El informe final, con una análisis de cada punto, se baja de https://t.co/SV6DilfpGd.

Allí también encontrarán los proyectos de ley (glaciares y trabajo se subirán en las próximas horas) así... pic.twitter.com/wK8mBeABk9 — Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 9, 2025

Es por eso que la reforma laboral merece un capítulo aparte. Es que el titular de la UOCRA, Germán Martínez, se ausentó en el último encuentro del Consejo; esta inasistencia no pasó desapercibida y dejó expuesto el rechazo hacia las propuestas del gobierno en materia laboral. La posibilidad de limitar las cuotas solidarias de los sindicatos generó preocupación y malestar entre los gremios, que ven esta medida como un ataque directo a su capacidad de financiamiento y representatividad.

La CGT ya manifestó su descontento con las políticas laborales del gobierno, advirtiendo sobre posibles movilizaciones si se avanza con medidas regresivas y perjudiciales para los trabajadores.

Martínez, a la izquierda, en la última reunión del Consejo de Mayo antes de pegar el faltazo a la reunión final

El Consejo de Mayo fue presentado como un espacio plural para diseñar políticas públicas en las que converjan todos los sectores; sin embargo, su funcionamiento y las decisiones tomadas dejan mucho que desear. La ausencia de voces críticas como por ejemplo la de gobernadores peronistas y la exclusión de temas fundamentales como la coparticipación y la reforma previsional reflejan una falta de compromiso con las necesidades reales del país.