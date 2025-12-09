Brutal ataque contra La Queen, referenta LGBT de Fuerte Apache: "Cuando caí al piso siguió pegándome"

Los crímenes y ataques contra el colectivo LGBT en la Argentina crecen día a día desde que gobierna La Libertad Avanza (LLA) con su discurso anti derechos, y con simpatizantes cada vez más afines a la persecución de estas personas. En ese contexto, este lunes 8 de diciembre al cantante y referenta drag conocida como La Queen denunció que fue atacada por un varón que la golpeó en la cara y le rompió un diente mientras le gritaba "morite por puto".

El hecho sucedió en el barrio porteño de Villa Real entre las 12:40 y las 13, cuando La Queen volvía del gimnasio. "Un hombre pelado con barba se acercó a toda velocidad y me dió una piña dejándome medio inconsciente y cuando caí al piso siguió pegándome ", escribió en un posteo realizado en Instagram en el cual subió las imágenes de cómo le quedó la boca, además de un mapa que expuso dónde sucedieron los hechos.

La Queen difundió cómo le quedó la boca tras el ataque homo-odiante que sufrió en el barrio porteño de Villa Real

"Intentó matarme por ser gay, cuando vio que se acercó gente a socorrerme se escapó", reveló La Queen en la publicación que se rodeó de solidaridad en relación al ataque que sufrió. Uno de los primeros comentarios que recibió, inclusive, fue el de una odontóloga que se ofreció a hacerle los arreglos correspondientes.

La Queen es referente de la cultura drag y muchas veces se autopercibe como una "super estrella de la Argentina" en esos ámbitos. Además, muchas veces fue noticias por vivir en el barrio bonaerense de Fuerte Apache, en el municipio de Tres de Febrero, uno de los lugares con mayor mística picante en términos de marginalidad y crimen.

El lugar en donde recibió un ataque homofóbico el referente drag y cantante conocido como La Queen.

"Hay testigos y la denuncia ya está hecha voy a seguir hasta las últimas consecuencias", advirtió La Queen. " Sepan que no me van a hacer tener miedo por ser homosexual , lo quiero preso por intento de homicidio", agregó en el posteo en el que etiquetó, además, a diversos referentes e instituciones del mundo LGBT.

Por otro lado, debido a los tratamientos y antibióticos que tendrá que afrontar, el referente dejó su alias de Mercado Pago en la publicación, para que quienes puedan y deseen puedan acercar su solidaridad y apoyo económico: walterdamianjavier.