Ángela Torres contó qué pasó con las fotos junto a Marcos Giles en las gradas de Vélez

El domingo, Shakira hizo vibrar el Estadio Vélez con un show que combinó baile, sensualidad y destreza. Sin embargo, la colombiana no fue la única que se llevó todas las miradas: Ángela Torres, encargada de abrir la noche, terminó siendo uno de los nombres más comentados del evento.

La artista subió al escenario alrededor de las 19.30 horas y presentó los temas más reconocidos de su álbum No me olvides. Con canciones como Vértigo, Friki, No me olvides y varias más, Torres repasó por completo su disco debut.

Ángela Torres fue telonera en el show de Shakira

Su show en Vélez Sarsfield se extendió hasta las 20, coronando la presentación con su hit "Favorita". Antes de retirarse, dejó un mensaje que enloqueció al público: "Muchas gracias, pásenla increíble, ya bajo a perrear con ustedes ".

Este lunes, en Nadie Dice Nada, contó cómo vivió la experiencia de ser telonera de Shakira y habló sobre las fotos que se filtraron junto a Marcos Giles tomando mates en las gradas del estadio. "Ángela estaba muy nerviosa, nivel te hablaba y miraba para otro lado", relató el influencer con quien protagoniza un fuerte shippeo.

Cuando sus compañeros le preguntaron por qué decidió salir del camarín para tomar mates en la tribuna, Santi Talledo opinó: "Pierde la magia". Ella se defendió con una frase simple pero contundente: " Soy humana ".

A pesar de los nervios, Ángela Torres subió al escenario y deslumbró con sus canciones ante un público que no sólo esperaba por Shakira, sino que también conocía sus letras. Entre la multitud se destacó la presencia de su mamá, Gloria Carrá, quien también se viralizó al conversar con Marcos Giles, alimentando aún más los rumores de que el shippeo podría ir en serio.