Un hombre asesinó a su hijo de 4 años y se suicidó: esto dice la perturbadora carta que dejó

La localidad bonaerense de Huanguelén, en el partido de Coronel Suárez, se encuentra conmocionada tras un desgarrador hecho ocurrido en la madrugada del lunes 8 de diciembre. Gustavo Suárez, de 40 años, asesinó a su hijo Francisco, de tan solo 4, y luego se suicidó.

El crimen tuvo lugar en el acceso a la localidad, a unos 150 metros de la ruta provincial 60. Según fuentes judiciales, Suárez llamó a su expareja, Daiana García, sargento de la Policía local, para anunciarle sus intenciones. En la llamada, le indicó su ubicación y le advirtió que mataría al niño antes de quitarse la vida; desesperada por la situación y de inmediato, García alertó a sus colegas -porque ella estaba de franco- quienes enviaron un móvil policial al lugar.

El lugar donde Gustavo Suárez mató a su hijo

Al llegar, los oficiales encontraron un camión Mercedes Benz detenido en la banquina. Dentro del vehículo estaban los cuerpos de Suárez y el pequeño Francisco; el hombre tenía un disparo en la cabeza y sostenía una pistola Bersa calibre 22 en una mano. El menor aún presentaba signos vitales, pero falleció camino al hospital debido a la gravedad de sus heridas.

En el marco de la investigación, trascendió que Suárez dejó una carta dirigida a García que recopiló el medio La Brújula 24. En el texto, cargado de reproches y resentimientos, el hombre escribió: " Nos vamos con Fran así estás tranquila como lo decidiste . Me volviste a mentir en la cara, te burlaste de mí otra vez y no te lo voy a permitir". También expresó: "Yo a Fran lo voy a seguir cuidando siempre conmigo. En cambio vos no lo vas a volver a ver nunca más".

Huanguelén

En la misma línea, el asesino expresó: "Veamos qué tan feliz sos cuando veas un nene como Fran con su mamá, con su guardapolvos de jardín como usaba tu hijo o veas jugando niños jugando como podría estar él y se lo arrebataste vos por una vida de turra y te plantearás si es mejor vida esa o la de una familia".

Para terminar, Suárez le dijo: "Lo tenías todo y lo perdiste, así que ahora me toca decírtelo a mi, pan y ajo, no valés nada Daiana ni como mujer, ni como madre, ni como persona. Te merecés lo peor por el resto de tu vida y sé que así será (...) no servís para dar hijos y lo sabés ya que Fran fue un milagro después de tantas pérdidas y lo sabés bien a eso".

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°5 del Departamento Judicial Bahía Blanca, encabezada por el fiscal Jorge Viego. Fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio.

La carta completa del filicida

"Daiana, nos vamos con Fran así estás tranquila como lo decidiste, te propusimos que no te vayas a Pigüé y lo hiciste igual, no te importó el amor de tu hijo, así que ahora hacete cargo de tus actos. Me volviste a mentir en la cara, te burlaste de mi otra vez y no te lo voy a permitir. Siempre con mentiras como vos estás acostumbrada a tratar a todo el mundo. Tenés que aprender a no mentir y jugar con las personas y sentimientos de ellas. Yo te había dejado el camino libre hasta hace poco cuando me empezaste a invitar a tu casa y me propusiste irnos a vivir a otro lado y tener otro hijo. Me parecía medio loco todo pero lo único que quería era ver a mi hijo crecer feliz con su mamá y papá y con un hermanito aún más. Luego arrancaste con un martes trece como siempre, ahora a llorar a la iglesia Daiana García. Me voy con mi bebé Francisco porque le prometí cuidarlo siempre y así lo haré. Él va a estar bien junto a mi donde quiera que estemos y no en una vida de mierda que le podés dar vos acá dejando tirado en un lado ú otro para irte con algún macho porque es lo primero que siempre hacés.

A vos el nene no te importa y nunca te importó. (...) Ahora seguí con tu vida como vos decís, con tus 34 años, pero veamos qué tan feliz sos cuando veas un nene como Fran con su mamá, con su guardapolvos de jardín como usaba tu hijo o veas jugando niños jugando como podría estar él y se lo arrebataste vos por una vida de turra y te plantearás si es mejor vida esa o la de una familia. Te lo dije Daiana, el que ríe último, ríe mejor y no me diste bola y seguiste burlándote, eso lo tenés que pagar. Yo a Fran lo voy a seguir cuidando siempre conmigo. En cambio vos no lo vas a volver a ver nunca más, vos te lo perdiste y tuviste la oportunidad de verlo crecer, pero no, decidiste como siempre, irte (...) antes que tu hijo y no vengas a hacerte la mamá luchona porque no lo sos. Andá y hacé esa vida que querías, pero nunca va a ser como la que vivimos en familia como cuando nació Fran.

Ahora no nos llores ni te pongas en el papel de víctimas porque si hubo una víctima fuimos nosotros de todas tus mentiras siempre. Donde quieras que vayas, aunque no quieras, los recuerdos con nosotros estarán presentes y veremos qué tan feliz son con tu vida. Lo tenías todo y lo perdiste, así que ahora me toca decírtelo a mi, pan y ajo, no valés nada Daiana ni como mujer, ni como madre, ni como persona. Te merecés lo peor por el resto de tu vida y sé que así será (...) no servís para dar hijos y lo sabés ya que Fran fue un milagro después de tantas pérdidas y lo sabés bien a eso".