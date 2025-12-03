Nació Isidro, hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort tras días de angustia por una internación inesperada

La espera llegó a su fin y la alegría no podría ser mayor. Rocío Marengo y Eduardo Fort dieron la bienvenida a Isidro, su primer hijo, quien nació sano y fuerte tras semanas de incertidumbre que mantuvieron a todos expectantes.

La noticia fue confirmada por Pochi de Gossipeame, quien compartió en sus redes sociales: "¡Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort! Por suerte están los dos bien. ¡Felicitaciones a toda la familia!". Este anuncio desató una ola de amor y mensajes de felicidad por parte de los seguidores de la pareja.

Rocío Marengo y Eduardo Fort

El nacimiento tuvo lugar en el Sanatorio Otamendi, donde Rocío había sido internada la semana pasada debido a algunos indicadores que requerían observación médica. A las 33 semanas de gestación, y por recomendación de los especialistas, la modelo permaneció en reposo absoluto bajo estrictos controles.

Esta situación generó preocupación entre sus fans, especialmente después de que ella misma compartiera un video desde su habitación del sanatorio. Sin embargo, Rocío, muy fiel a su estilo cálido, llevó tranquilidad al asegurar que todo estaba bajo control y que contaba con el apoyo incondicional de Eduardo, quien estuvo a su lado en todo momento.

En ese emotivo video, Rocío dejó un mensaje que conmovió a todos: "Bebito, te esperamos con mucho, mucho amor. ¡Te amamos, mamá y papá!". Esa frase reflejaba el inmenso deseo y la ilusión con la que ambos esperaban este momento tan especial.

Finalmente, este miércoles 3 de diciembre llegó la noticia más esperada: Isidro ya está en brazos de sus papás. Aunque aún no se revelaron detalles sobre la hora exacta del parto, el anuncio trajo alivio y felicidad después de días de seguimiento médico constante.

Rocío en sus útlimas horas de embarazo

Este nacimiento marca un antes y un después en la vida de Rocío Marengo. Durante años, la modelo expresó su profundo anhelo de ser madre, un sueño que hoy se hace realidad con la llegada de Isidro. La felicidad de la pareja es palpable y este pequeño representa el fruto del amor y la perseverancia.