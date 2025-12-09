Luciano Castro y Griselda Siciliani intentaron disimular pero todo quedó expuesto: esto pasó con Sabrina Rojas

Sin dudas, la noche de los Martín Fierro de Cine 2025 en la Usina del Arte fue de lo más comentado el día domingo. Si bien la premiación y el talento de cada nominado fueron tema de conversación, quienes se llevaron toda la atención fueron Luciano Castro y Griselda Siciliani, que llegaron una vez comenzada la ceremonia.

Se convirtió en costumbre que las grandes figuras lleguen a los eventos a los pocos minutos de comenzar: una técnica para evitar hablar con la prensa . Si bien la pareja se mostró sonriente con los fotógrafos, no se detuvieron a dar nota.

Luciano Castro y Griselda Siciliani evitaron cruzarse con Sabrina Rojas en los Martín Fierro de Cine

Pero hubo un detalle detrás de la tardanza además de no querer hablar con los cronistas presentes. Y es que al llegar a la alfombra roja, las figuras eran recibidas por Sabrina Rojas, ex de Castro, ya que su programa televiso estaba a cargo del momento.

El trasfondo de esta decisión se encuentra en los antecedentes de tensiones mediáticas tras la separación definitiva entre Luciano y Rojas en 2021, luego de más de una década de relación y dos hijos en común. Los tortolitos prefirieron así evitar cualquier situación incómoda o comentario en los medios presentes, priorizando la tranquilidad familiar y la discreción en un contexto de alta exposición.

Lo cierto es que Sabrina Rojas y Siciliani no tienen la mejor de las ondas, y eso quedó comprobado cuando la conductora dio a entender en varias oportunidades que el actor le fue infiel con la protagonista de Envidiosa. Así también, reclamó al aire del programa que conduce la compra de un terreno en Mar de Cobo: "Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar de Cobo", expresó enojada.

Para evitar todo tipo de encontronazo o comentarios, Luciano Castro y Griselda decidieron llegar tarde a los Martín Fierro de Cine: eso sí, llegaron acompañados por sus respectivas hijas, que ante las cámaras demostraron tener una linda relación como familia ensamblada.

Luciano Castro y Griselda Siciliani

Griselda Siciliani coronó la noche al recibir el Martín Fierro a actriz protagonista en serie, por su personaje en Envidiosa, y cumplió con su deseo de no cruzarse a Sabrina Rojas.