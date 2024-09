Luciano, el hijo de "Pappo" expresó su decepción con Milei, le reclamó una respuesta al presidente y lo cruzaron fuerte

Todo cambio. A menos de un año de la presidencia de Javier Milei, Luciano Napolitano, hijo del legendario rockero Norberto "Pappo" Napolitano, expresó públicamente su decepción con el Gobierno libertario, luego de pasar meses apoyando su candidatura.

En un video que se volvió viral en las redes sociales, el artista expuso los problemas personales que atraviesa. Así como comentó su desilusión al ver la situación critica que atraviesan los argentinos, incluidos los músicos, debido a la "insensibilidad" del Presidente.

"Soy músico, no tenemos para comer. Esa es la realidad, hay gente que realmente no tiene para comer", comentó el guitarrista, quien aseguró que no llega a fin de mes con sus cuentas, lo que afecta a la hora de conseguir alimentos.

Los fanáticos de Javier Milei le sueltan la mano

Luciano le habló directamente al mandatario. "Me puse contento cuando usted asumió porque fui un preso político. Casualidad, usted asume y yo quedo libre", le dijo mirando fijamente a la cámara. Aunque el hijo de Pappo se define como un "preso político", lo cierto es que se encontraba cumpliendo condena a tres años y ocho meses de cárcel. La cual le había impuesto el tribunal de primera instancia, por violencia de género contra su ex pareja, Mariel Oleiro.

"Hay gente que realmente no tiene para comer", señaló el guitarrista. Quien no sólo se encuentra decepcionado ante el gobierno que el mismo militó en redes, sino que además suplica un plato de comida, a quien ni siquiera se molestó en contestar sus numerosos mensajes enviados a través de Instagram: "Si usted tiene algo que le sobre, ¿no nos puede tirar aunque sea un hueso?", preguntó a Milei.

Indagando ante la falta de respuesta de "El león", Napolitano se arrastró por un intercambio con el presidente: "A mí me escriben un mensaje y lo respondo, no creo que porque ahora sea Presidente se olvide de nosotros. Yo tengo una deuda millonaria".

Los usuarios de Twitter, lejos de empatizar con el hijo de "Pappo", lo sentenciaron fuertemente. "No hay plata!!! Veni con los jubilados los miércoles al congreso por lo menos mostra dignidad. Vos sos responsable de esto por votarlo siendo pobre" o "No sé qué pasa por la cabeza de estos personajes que votaron a un retrasado narcisista y violento, esperando que le resuelvan algo. No puedo entenderlo, que les pasa? Les está fallando el sentido común? El instinto de supervivencia?", fueron algunos de los comentarios que lo invitaron a involucrarse en los distintos movimientos que realizan los diferentes sectores de la población ante las medidas de Milei.