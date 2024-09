Milei confirmó que asistirá al Congreso para presentar el Presupuesto 2025

"Estaré yendo al Congreso a exponer lo que son las bases del déficit cero", dijo el presidente Javier Milei confirmando así que presentará el Presupuesto 2025 frente al recinto que según está compuesto de "ratas".

Llamativamente, el anuncio lo realizó en el marco del III Encuentro Regional de Foro de Madrid - Río de la Plata 2024 que se lleva adelante hoy en el Centro Cultural Kirchner. Antes del anuncio, habló el líder de VOX, Santiago Abascal, dirigente de ultraderecha que se encuentra en Argentina por el acto que realizó La Libertad Avanza.

Santiago Abascal y Javier Milei

"Estaré yendo al Congreso de la Nación a exponer las bases del déficit cero para terminar de una vez por todas con este cáncer que es el déficit fiscal, las crisis fiscales y el desastre macroeconómico que ha hundido a la Argentina en la pobreza", dijo Milei en un contexto de crisis política tras el veto a la reforma jubilatoria que finalmente quedó trunco.

Como si fuera una pesadilla anunciada, el líder de Las Fuerzas del Cielo anticipó que la oposición rechazará en el recinto el presupuesto del Poder Ejecutivo, al argumentar que va en contra de sus intereses " de casta".

Represión a jubilados

En esa línea, advirtió: "Desde acá se les ven los colmillos. Y ahora, cuando discutimos el presupuesto, va a pasar lo mismo. Ellos van a hacer lo imposible para que el presupuesto no salga. ¿Por qué? Porque un presupuesto liberal y austero significa el fin de miles de curros, y como son el partido del Estado, necesitan mantener vivo el modelo del Estado presente, porque es lo que les da de comer ".

El momento en el que más fervor se notó durante la alocución de Milei fue cuando expresó: "No les importa que el costo de sostener ese Estado elefantiásico y voraz lo pague la gente con el sudor de su frente. Ellos necesitan que el modelo de la libertad fracase en toda línea, porque si nos va bien, cuando la actividad repunte y los argentinos de a pie se puedan valer por sus propios medios sin recibir ayuda de la política, ¿qué van a hacer entonces? No vuelven más porque nadie va a necesitar de los políticos", dijo y advirtió: "Y no hay nada que les moleste más en la vida a un político que un trabajador que no los necesita".

Santiago Abascal y Javier Milei

Haciendo clara referencia a Unión por la Patria y el bloque de la Unión Cívica Radical, el presidente disparó: "Los mismos que en la televisión se pelean como si fueran perros y gatos, en el Congreso terminan siempre votando juntos cuando se trata de joder a la sociedad. Y vaya que ustedes lo ven en el parlamento europeo".

En la misma línea expresó: "Es una regla tácita de la política Argentina de los últimos años, cuanto más voto tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad. Pero el problema no se detienen ellos, sino que abarca a todos los que reciben plata y favores del Estado como contraprestación por defender con uñas y dientes el status quo en lugar de defender los intereses de la población, que es la que realmente llega y paga con sus impuestos".

El evento al que asistirán políticos de derecha y ultraderecha durará hasta mañana y se esperan alocuciones de funcionarios nacionales tales como el ministro de Defensa, Luis Petri; la canciller, Diana Mondino, canciller; el secretario de Culto, Nahuel Sotelo; el vocero presidencial, Manuel Adorni, los diputados Santiago Santurio y Alberto Benegas Lynch, entre otros.