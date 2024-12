"Su salud es frágil y débil": le detectaron una trombosis a Jorge Lanata

El estado de salud de Jorge Lanata mantiene en vilo a su familia, amigos y seguidores. A casi seis meses de su internación en el Hospital Italiano, el reconocido periodista enfrenta una lucha compleja y delicada, marcada por infecciones, fiebre y, recientemente, una trombosis detectada en uno de sus brazos debido a las múltiples vías y tratamientos que viene recibiendo. Lo que comenzó como una internación en junio para tratar complicaciones de salud, se convirtió en un recorrido de altos y bajos que viene desafiando no solo su cuerpo, sino también el temple de quienes lo rodean. En las últimas horas, el panorama se volvió mucho más incierto: una sepsis generalizada agravó su estado, lo que descartó un posible traslado a la Clínica Santa Catalina, donde esperaba iniciar un tratamiento de neurorehabilitación.

La salud de Jorge Lanata está delicada

Según informó Pamela David en Desayuno Americano, una infección en la espalda producto del extenso tiempo en cama habría originado el último cuadro febril del conductor de PPT. Aunque el equipo médico logró estabilizarlo momentáneamente y controlar el foco de infección, las condiciones de Lanata siguen siendo frágiles. "Es peligroso incluso pensar en trasladarlo; nadie quiere asumir ese riesgo", explicó la periodista, subrayando la delicadeza del caso.

De acuerdo con el periodista Carlos Salerno, la disminución de la fiebre, presente desde fines de noviembre, fue un alivio para su familia: "Después de días complicados, que Jorge pase una noche sin fiebre es una batalla ganada". La trombosis, aunque preocupante, estaría bajo control con anticoagulantes, señalaron. En medio de la incertidumbre, la abogada y esposa de Lanata, Elba Marcovecchio, remarcó que el estado de salud del periodista "es un día a día".

Elba Marcovecchio habló de la salud de Lanata

Con entereza y fe, enfrenta, advirtió frente al hospital: "Es mi compañero, confío plenamente en los médicos y rezo para que podamos llevarlo a casa pronto. Es mi compañero, tengo fe y mucha confianza en el cuerpo medico. hay oscilaciones, que obviamente no son lindas. Yo lo voy a acompañar todos los días hasta que salga y esté en casa, rezo siempre". En sus momentos de lucidez, el periodista habría manifestado su deseo de abandonar el nosocomio. "Muchas veces, con su humor característico, dice 'me quiero ir de acá'. Eso refleja su espíritu combativo", destacó Pamela David, quien también reveló que, aunque débil, Jorge conserva destellos de su personalidad.

Elba Marcovecchio tiene miedo de perder a Jorge Lanata

