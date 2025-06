Censura, palos y hambre: la peligrosa tarea de ser periodista en la era de Javier Milei

"Dar testimonio en momentos difíciles" expresó Rodolfo Walsh en su Carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Palabras que quedaron como bastión de quienes ejercen la profesión de contar las realidades hasta en los peores contextos de censura, persecución y violencia social. Los y las trabajadoras de prensa organizados sacaron a la luz las verdades que encierra el oficio del contar, narrar y dar testimonio en el país gobernado por las fuerzas del cielo de Javier Milei.

La Encuesta Integral del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) durante el 2025, a un año de la asunción de La Libertad Avanza al poder, describen la tarea periodística con cuatros características principales: salarios de pobreza, pluriempleo creciente, precarización laboral y ataques en manos del Poder Ejecutivo

Datos de la encuesta de SipreBa

Fueron 1100 los trabajadores y las trabajadoras de prensa del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tanto de medios públicos, privados y autogestivos quienes denunciaron que el 70,45% tiene sueldos por debajo de la línea de pobreza; al 43% sólo supera la línea de la pobreza y sólo a un exclusivo 4,8% le alcanza el salario para cubrir las necesidades básicas de alimentación, vestimenta y vivienda.

La escasez de dinero hace que muchos de los profesionales de medios de comunicación migren a trabajos informales: un 55,2% de las personas que trabajan como periodistas se las rebuscan con tareas complementarias lo que trae por añadidura "cerebros agotados por la multiplicidad de formatos", " jornadas fraccionadas sin descanso" y "una carrera interminable para lograr un ingreso que permita vivir dignamente", expresa el informe confeccionado por el sindicato.

Datos de la encuesta de SipreBa

Así las cosas, el 45% de los profesionales recibidos de una carrera universitaria, se abocan a trabajos más informales como albañilería, cuidado de personas y casas, venta de comida casera, atención en comercios, reparaciones, fletes o bien plataformas como Uber, Cabify u otras de delivery.

El contexto en el que se trabaja no ayuda para nada: desde la llegada de Milei y su séquito de violentos funcionarios, la actividad periodística parece ser de riesgos sobre todo si no se sigue la línea ideológica de La Libertad Avanza. Varios fueron los ataques: desde la quita total de la pauta nacional para medios, destrucción total de financiamiento para medios comunitarios o líneas de fomento como el Fomeca.

Javier Milei

Sin embargo, los ataques no son sólo simbólicos: desde la aplicación del protocolo antipiquetes el 15 de diciembre de 2023, en cada marcha para defender los derechos de los trabajadores, decenas de periodistas y fotoperiodistas son alcanzados por gases lacrimógenos, gas pimienta, los palos y los escudazos de las Fuerzas Armadas dirigidas por Patricia Bullrich.

El caso más extremo estuvo en manos del gendarme Héctor Jesús Guerrero quien disparó una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza de Pablo Grillo que el 12 de marzo quedó en estado de inconsciencia y luchando por su vida; casi tres meses después le dieron el alta aunque todavía está en rehabilitación.

La salida de Pablo Grillo del Ramos Mejía - Foto: @kaloian.santos

Sin embargo, el dato mata el relato. Si alguien duda de la veracidad de los hechos, la encuesta muestra resultados impepinables: para el 86,3% de los trabajadores de prensa consideran que la libertad de expresión empeoró con La Libertad Avanza. Mientras tanto, el 27% contó que recibió agresiones por ser periodista en 2025, mientras que el 33% fue víctima de represión y el 20% fue atacado directamente por funcionarios del gobierno lubertario.

💣Bombita. Las formas de los ataque en su mayoría fueron virtuales: en un 78,05%

Los trabajadores de prensa que participaron en la encuesta consideraron que en un 27% tiene problemas de salud mental como estrés, depresión o ansiedad.

Datos de la encuesta de SipreBa

No quedan dudas de que la frase que repite Javier Milei como un mantra " no odiamos lo suficiente a los periodistas ", tiene efectos nocivos para los trabajadores de prensa. Este 7 de junio de 2025, no es un día del Periodista más... Es una fecha para reflexionar sobre la importancia de la libertad de prensa, del cercenamiento de los derechos al acceso a la información pública para investigaciones pero sobre todo para poner en valor la necesidad de un periodismo independiente para el sostén de la democracia.

Para reivindicar los derechos de los trabajadores, SiPreBA junto a otros trabajadores de prensa organizados como ARGRA, convocan a una foto colectiva (este jueves 5/6 a las 12.30 en Plaza de Mayo) para visibilizar la problemáticas de trabajar en medios de comunicación en el contexto del gobierno de la ultraderecha de las fuerzas del cielo .

Las fotos de Antonio Becerra que incomodaron a Santiago Caputo

Este jueves 5/6 a las 12.30 en Plaza de Mayo, el SiPreBA participa de una convocatoria impulsada por diversos sectores para realizar una foto colectiva en defensa de la prensa.