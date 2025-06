"¡Manga de pajeros...!": el feroz cruce entre Toti Pasman y Cinthia Fernández

De un tiempo a esta parte, Cinthia Fernández tomó la decisión de cambiar su perfil profesional y alejarse poco a poco de la imagen sexy con la que supo ganarse un lugar en los medios de comunicación. Entusiasmada con su nueva carrera -estudia derecho y ya metió todas las materias de su primer cuatrimestre-, la bailarina debutó esta semana como panelista de política y actualidad en La motosierra de Toti, el programa de las mañanas del nuevo canal de stream, Carnaval.

La buena onda del aire se complicó después de que el conductor del ciclo, Toti Pasman, le pidiera a la panelista que grabara un saludo para el grupo de WhatsApp de amigos que comparte con sus ex compañeros del colegio Champagnat.

"Te voy a decir algo", fue la reacción inmediata de la bailarina. "Por la carita... no te gustó", advirtió el conductor. "No, no me gustó y te voy a decir por qué. Me parece una falta de respeto, está mi pareja en el estudio", desarrolló Cinthia, en alusión a la presencia del abogado Roberto Castillo en el canal.

Pasman: "Pero es un saludo".

"Pero es un saludo". Fernández: "No, es un saludo de pajertos".

"No, es un saludo de pajertos". Pasman: "Eso es verdad".

"Odio grabar saludos, me parece una falta de respeto. Detesto que me lo hagan, no sólo cuando estoy en vivo. Si viene alguien y me pide un saludo para el grupo de pibes no lo voy a hacer, no me gusta", profundizó Cinthia, antes de elevar aún más el tono de la discusión: "Me chupa un huevo quedqr bien, sos el conductor, todo bien; seguimos el programa, pero no me gusta".

Fernández: " Me ponés en un lugar básico".

Me ponés en un lugar básico". Pasman: "Es un saludito, Cinthia ".

"Es un saludito, ". Fernández: "A mí no me gusta".

"A mí no me gusta". Pasman: "Perfecto, no lo mandás. Tampoco es que te puse en un lugar tan feo o incómodo. Si a mí tus compañeras me piden un beso se los mando".

"Perfecto, no lo mandás. Tampoco es que te puse en un lugar tan feo o incómodo. Si a mí tus compañeras me piden un beso se los mando". Fernández: "Me parece una cosificación y mirá que no soy de las 'femi selectivas'; pero me parece muy básico".

Atento al clima confrontativo de la panelista, Pasman intentó relajar el aire: "¡En el quilombo en el que me metieron manga de pajeros! Los voy a nombrar con nombre y apellido". Pero Cinthia, lejos de dar por terminada la batalla, retrucó: "No me tapés (cuando hablo), te estoy hablando. Si me ponés en un lugar incómodo, dame el lugar".

Passman: "No me parece una falta de respeto pedirte un saludo, me parece que te estás enojando de más".

"No me parece una falta de respeto pedirte un saludo, me parece que te estás enojando de más". Fernández: "No me estoy enojando de más. Puedo tener cabeza, puedo opinar, quiero que me dejes de poner en el lugar de: 'Uy, está re buena'".

En un intento por dar por terminado el ida y vuelta, Pasman, que hasta el momento intentaba llevar la situación con humor y altura, se puso el traje de conductor y le marcó los límites: "Acá te contratamos justamente porque tenés cabeza, para que hables de política; nunca te cosificamos y ahora el que se enoja soy yo".

¿Qué hizo Cinthia? "Me chupa un huevo si te enojás", disparó la bailarina, sin ánimos de conciliar en absoluto. "Nunca te cosifiqué. Te pedí sólo un saludo para la camada Champa 90", retrucó el conductor y le dio un cierre al incómodo episodio.