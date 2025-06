Milei usó a una "modelo freelance" para confirmar el veto al aumento jubilatorio: "¿Veremos al javeto en acción?"

El presidente Javier Milei volvió a demostrar el autoritarismo con el que pretende gobernar la Argentina, luego de confirmar que de aprobarse en el Senado el aumento a los haberes jubilatorios que dispuso la Cámara de Diputados el último miércoles, será vetado sin mediar negociación alguna. Ayer los legisladores habían votado a favor de un aumento de 7,3% en las jubilaciones.

"La política haciendo política. La primera ley de la economía es la escasez: no hay de todo para todos. A su vez, la primera ley de la política es: ignorar la primera ley de la economía. Por cínicos y/o ignorantes todo lo que proponen son políticas que llevan a la pobreza. Fin", escribió en su cuenta de X (ex Twitter) el economista libertario.

Javier Milei cuestionó el aumento de haberes jubilatorios que aprobó la Cámara de Diputados.

La publicación fue como respuesta a otro tweet de su colega Franco Tealdi, un financista oficialista y defensor de la gestión libertaria. "Cada vez que la corporación política que quebró el país se junta a debatir cómo destruir el equilibrio fiscal, el Riesgo País sube. Porque ellos son el verdadero Riesgo País, no las reservas, no el dólar ni el FMI", había asegurado.

La confirmación de Milei sobre el veto llegó a través de otra respuesta, aunque la destinataria de la misma es la influencer Belén Álvarez, una tuitera que en su bio sólo tiene un emoji de un León, pero que es parte de las voces que sostienen la gestión en las redes contra viento y marea. "Al tipo que salvó al país lo voy a defender siempre", asegura en su tuit fijado.

La celebración de la influencer Belén Álvarez tras la respuesta del presidente Javier Milei, quien confirmó que vetará el aumento a los jubilados.

"YES", así en mayúsculas, le respondió Milei a la influencer. "¿La casta todavía no entiende que el equilibrio fiscal no se negocia? ¿Veremos al Javeto en acción?", se había preguntado la joven modelo, que cuenta con 18 mil seguidores y otros casi cinco mil en Instagram, en donde se pueden ver muchas de las producciones fotográficas que realiza.

El ida y vuelta con la exuberante joven despertó los típicos comentarios desde el anonimato de las redes sociales, en el marco de un Milei soltero tras su separación de Amalia "Yuyito" González. "Tremendo gatoni. Te felicito, Javo", escribió un usuario. "Es como Alberto Fernández pero con mejor gusto", lanzó otro.

Los comentarios machistas de los seguidores que malinterpretaron la respuesta del presidente Milei a la influencer Belén Álvarez.

Lo cierto es que la joven esquivó las agresiones machistas en su contra y celebró la respuesta del mandatario, con un tuit con una captura del intercambio. "El día más feliz de mi vida", señaló Álvarez, quien agregó, además, emojis de la bandera argentina, las manos en ovación y el del león que grafica su bio de Twitter.

La intervención de Guillermo Francos

En el marco de la negativa presidencial, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al veto que se viene, tras tratar de irresponsables a los políticos opositores que avanzaron con el aumento y de acusarlos de querer "romper el equilibrio fiscal". "Vamos a hablar con los senadores y les vamos a explicar el problema, una vez más", sentenció ante Radio Mitre.

Javier Milei y Guillermo Francos

"Esperamos que lo entiendan. Y si no, que nos digan de dónde van a sacar los fondos. ¿Qué quieren, que aumentemos impuestos? Bajamos gastos fuertemente, estamos en equilibrio, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para pagar estos aumentos que ellos pretenden?", se preguntó el funcionario

Al mismo tiempo, acusó a la oposición de querer armar este escenario para "tratar de dejar al Gobierno en una situación de tener que vetar una ley". "Ese es el juego", advirtió. "Lo que pretenden los políticos es mostrar al Gobierno como insensible a un problema que todos conocemos, que no viene de ahora, y que no se nos puede decir que solucionemos de un día para el otro", argumentó.

Guillermo Francos confirmó que vetarán el aumento a los jubilados que votó la Cámara de Diputados.

Francos también se refirió al ataque de pinzas que hace la oposición según su criterio. "Entiendo que los diputados tengan dos objetivos. Expresar una especie de sensibilidad hacia un sector que está en una mala situación, hace muchos años, pero que mejoró", y por el otro, "tratar de horadar al Gobierno rompiéndole el equilibrio fiscal". "Eso el Gobierno no lo va a permitir, porque pensamos que la solución de los problemas del país es mantener de manera permanente el equilibrio fiscal", rechazó.