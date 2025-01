Marcelo Tinelli y un regreso con sabor a revancha: de "gerente" caído en desgracia a conductor sin poder

El 2025 pintaba para ser otro año sabático de Marcelo Tinelli en la televisión, pero como buen especialista en resurgir de las cenizas mediáticas, el conductor hará su regreso con el "Bailando". Eso sí, esta vez sin corona ni cetro: será solo un empleado más de América TV, sin injerencia en presupuesto, contenido ni decisiones estratégicas. Para un hombre acostumbrado a ser el dueño y señor de su show, esto es como pasar de ser Lionel Messi al aguatero de la Selección.

Marcelo Tinelli

La crisis financiera de su productora, LaFlia, lo dejó sin margen de acción. Con deudas acumuladas que hacen temblar hasta a los contadores más optimistas, su compañía dejó de producir contenido, dejando en el camino facturas impagas, sueldos adeudados y promesas incumplidas. De acuerdo con lo informado por el periodista Ignacio Rodríguez, la estrategia del canal es clara: producir el "Bailando" -el aclamado rality de baile que le había dejado de rendir frutos a Marce- internamente y probar suerte con un ciclo corto de tres meses. Si los números lo acompañan (en rating y facturación), podría seguir. Caso contrario, Tinelli quedaría en el limbo televisivo.

Pablo "El Chato" Prada y Marcelo Tinelli en los estudios desde donde salió el Bailando.

Mientras todo esto sucede, el conductor también enfrenta un torbellino en su vida personal. Su hijo Francisco protagonizó un episodio digno de serie de Netflix: evadió un control policial en Uruguay, huyó a toda velocidad y terminó abandonando su camioneta a un costado de la ruta. Tinelli, escueto, solo atinó a decir que no tenía detalles porque "Fran está durmiendo". Un alivio para el joven, pero un dolor de cabeza extra para su padre, quien ya tiene suficiente con la tormenta profesional que lo acecha.

La caída de su reinado en América TV se consolidó con la salida de su cargo como gerente artístico, reemplazado por su fiel (pero ahora jefe) compañero: Pablo Chato Prada. El nuevo CEO del canal, Juan Cruz Ávila, no tuvo piedad: tras los fracasos del "Bailando" y el "Cantando 2024", decidió limpiar la casa. La falta de pago a jurados, cámaras y hasta partenaires de los concursantes fue la estocada final para una productora que ya estaba en terapia intensiva y venía fallándole a los empleados.

Recordemos que para colmo, el Banco Central supo revelar que Tinelli acumulaba deudas por 648 millones de pesos, suma que fue aumentando con el tiempo. "La productora de Marcelo Tinelli, LaFlia Contenidos, adeuda los salarios de diciembre y el aguinaldo de los trabajadores y las trabajadoras. Es inadmisible que, a mediados de enero, la empresa especule con el sustento de las familias, en un marco económico nacional tan complejo", había informado semanas atrás desde el SATSAID.

Marcelo Tinelli y Millet Figueroa, en pleno coqueteo durante el Bailando 2023.

El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos le había exigido a la LaFlia el pago inmediato de los salarios y del aguinaldo adeudados a sus trabajadores, a lo que Marcelo Hugo respondió: "No tengo ningún problema económico ni financiero. Deudas personales no tengo. Lo mío es todo claro y público. Mi empresa puede no pagar aguinaldo, pero todas refinancian deudas".

Sin embargo, ni los escándalos ni los tropiezos parecen frenar su espíritu emprendedor. Entre la esperanza de reflotar "ShowMatch" y su serie "Los Tinelli" en Prime Video, el conductor apuesta a su resurrección mediática. Con un regreso condicionado, un pasado de deudas y un presente complicado, el "Cabezón" enfrentará el desafío más grande de su carrera: demostrar que aún tiene magia para la pantalla chica. ¿Podrá volver a enamorar al público o será un show de despedida?