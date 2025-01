Irreconocible, reapareció Roberto García Moritán y confesó sus próximos pasos con Pampita

A meses de su escandalosa separación y con nuevas rupturas amorosas en el foco, Roberto García Moritán se encontró con LAM y reveló si regresaría con Pampita: ¿existe una mínima chances de que regresen?

A menos de un año del divorcio, el empresario rompió el silencio y reveló si aún mantiene esperanzas de una reconciliación: "Terminó siendo un verano muy familiar. Estoy feliz y renovando fuerte la energía... Ana está con Caro. La estaré viendo en unos días", inició su correcto discurso mientras su ex disfruta de unas vacaciones en Miami. Cabe recordar que cuando atravesaba el proceso de separación de la modelo, fue expuesto por sus sucios manejos en la política; en ese momento, el ex funcionario se negaba a dar notas y se mostraba furioso cuando un periodista se acercaba a él.

García Moritán se encontró con el notero de LAM y reveló si regresaría con Pampita

La historia de amor entre García Moritán y Pampita comenzó de manera inesperada y, apenas tres meses después de iniciar la relación, se comprometieron en una paradisíaca playa mexicana. Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin abruptamente tras cinco años juntos y con una hija de por medio, cuando salieron a la luz las infidelidades por parte del ex funcionario macrista. Mientras la modelo empezó una relación con Martín Pepa, el entrevistado no volvió a formar pareja: "¿Con Caro hablan?", el notero fue directo al hueso y consiguió como respuesta: "Por supuesto, es la madre de una de las cosas que más quiero en el mundo y siempre voy a hablar".

El periodista indagó un poco más sobre las intenciones del ex Ministro de Desarrollo Económico: "Vos en un momento quedaste esperanzado a volver, pero ella está a full". Si bien Roberto declaró tener buena relación con la madre de su hija, dejó en claro que su vínculo solamente es paternal y no tiene intenciones de volver a apostar a un acompañamiento en pareja: "Yo creo que esa etapa se cerró. Ella está en pareja", respondió con firmeza. Y agregó: "Estoy muy bien y quiero disfrutar este momento. No estoy conociendo a alguien todavía, pero quién sabe qué puede llegar a pasar".

Así como se cerró profundamente a una reconciliación con Pampita, no se lo notó tan negado a la hora de volver a conocer a alguien. Y es que el notero consultó como por su presente lejos de lo laboral y familiar: "¿Estás conociendo a alguien?". García Moritán se mostró esperanzado: " No, todavía no, pero quién sabe qué puede llegar a pasar".

Por su parte, Pampita no se pronunció públicamente sobre la entrevista que dio su ex esposo y en su Instagram posteó diferentes imágenes luciendo un vestido blanco corto y unas botas bucaneras junto a su hijo mayor, Bautista, producto de su antigua relación con Benjamín Vicuña. Por otro lado, se mostró completamente relajada y compartió memes que se hacen en las redes sociales: "Cuando te preguntan si ya te anotaste en el gimnasio", detalla el video en que a la oriunda de La Pampa se la escucha decir: "Por favor, tranquilos chicos. Viene el verano, hablemos en abril mayo, no sé".