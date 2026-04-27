Mariela Asensio, redes, exposición y un teatro que resiste: "No me preocupa que la IA se humanice, sino que lo humano se maquinice"

En tiempos donde todo parece suceder a través de una pantalla, Mariela Asensio eligió llevar esa tensión al escenario. Con La generación cansada, que se presenta los sábados a las 21 en el Teatro del Pueblo, la autora construye una experiencia teatral que incomoda, hace reír y deja preguntas abiertas. La obra, que combina actuación, música en vivo y una inteligencia artificial que interactúa en tiempo real, no busca ofrecer respuestas fáciles. Todo lo contrario. Desde el inicio de la charla con BigBang , Asensio deja en claro el punto de partida de su trabajo: "Bueno, en principio, problematizar mi propia existencia y las cosas que a mí me atraviesan en mi cotidiano. Yo siempre digo que yo no escribo desde la superación, sino, por el contrario, desde la profunda interpelación de lo que me pasa en el día a día".

La generación cansada, que se presenta los sábados a las 21 en el Teatro del Pueblo

Esa mirada personal se amplifica hacia lo colectivo. Para la directora, el contexto actual exige una revisión crítica: "Creo que estamos en un momento complicado por muchas razones. Una de ellas es porque la hiperconexión, la sobreinformación, la sobreestimulación, creo que nos está vaciando". Y en ese diagnóstico aparece una de las frases más contundentes de la charla: "Yo siempre digo que no me preocupa tanto que la IA se humanice, sino que lo humano se maquinice".

El título de la obra puede engañar. No se trata de jóvenes agotados, sino de un estado que atraviesa a todos, grandes y chicos por igual: "La generación cansada somos todos, porque es un modo de ser de un tipo de mundo que se está construyendo". Asensio insiste en que no es una cuestión etaria, sino estructural: "Eso no es propiedad de una generación, es algo que tiene que ver con un clima de época".

La saturación, la falta de comunidad y la dificultad para vincularse aparecen como síntomas de un mismo fenómeno. Uno de los elementos más disruptivos de la obra es la presencia de una inteligencia artificial como personaje activo. No es decorativa ni accesoria: dialoga, responde y tensiona la escena. "Estuve un año conversando con la IA antes de hacer la obra", cuenta Asensio, que la entrenó específicamente para el espectáculo.

La generación cansada, que se presenta los sábados a las 21 en el Teatro del Pueblo

Pero lejos de idealizarla, advierte sus límites: "Es bastante previsible, bastante sesgada y bastante condescendiente... le cuesta confrontar". Por eso, la preocupación no está puesta en la tecnología en sí, sino en su impacto: "Me preocupa más qué va a pasar con nosotros, que cada vez estamos más automatizados, más atomizados, más maquinizados". La obra también pone el foco en cómo cambió la forma de vincularse. Para Asensio, no hay matices: "Las redes sociales, los teléfonos celulares, los smartphones cambiaron ostensiblemente nuestra manera de vivir. Literal, sustancialmente, sin matices".

Y en ese cambio, la intimidad pierde terreno frente a la exposición constante: "Como si vivir algo sin mostrarlo no tuviera valor". El resultado, según describe, es una sociedad agotada: "Es muy extenuante vivir así". A pesar de los temas densos, la obra no cae en el tono solemne. El humor es clave: "Para mí es una gran herramienta, es una herramienta muy poderosa para llegar al otro". La música en vivo también forma parte de su lenguaje escénico, en una combinación que permite abordar lo complejo desde lo lúdico. "Hay algo bastante ridículo en esta forma de vivir también, entonces la obra expone esa ridiculez", le afirma a este portal.

La generación cansada, que se presenta los sábados a las 21 en el Teatro del Pueblo

Más allá de lo artístico, Asensio no esquiva el contexto político y cultural que rodea al arte. Desde su rol en el histórico Teatro del Pueblo, plantea una mirada crítica sobre el presente: "Es un momento de mucha... estoy bastante indignada con esta realidad". Y agrega: "Es desolador ver tanta ignorancia, tanta falta de empatía". Sin embargo, destaca la capacidad de resistencia del sector: "En los momentos de crisis se produce muchísimo igual... nada nos detiene".

En un mundo atravesado por lo digital, la directora reivindica la esencia del teatro: "Para que el teatro exista tiene que haber un cuerpo en escena y un cuerpo observando, en un tiempo y espacio que sucede aquí y ahora. Y eso no hay manera de reemplazarlo". Incluso en una obra donde la IA genera respuestas en tiempo real, cada función mantiene algo único: "Lo que responde la IA suele estar dentro de los mismos parámetros... pero nunca es exactamente lo mismo".

La generación cansada, que se presenta los sábados a las 21 en el Teatro del Pueblo

Si hay una intención clara detrás de La generación cansada, es provocar pensamiento: "Me copa la idea de que la gente se vaya con preguntas". Porque, en definitiva, para Asensio el teatro no está para cerrar sentidos, sino para abrirlos: "Lo mejor que puede hacer una obra es propiciar un espacio de pensamiento más que dar respuestas".