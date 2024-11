Martín Ku dejó al descubierto su plan con la mamá de Holder por error

Rumores de infidelidad, videos en un auto y el enojo de muchas personas marcan la polémica del momento que tiene como protagonista a Martín Ku, más conocido como "El Chino" y a Gisela Gordillo, la madre de Tomás Holder. En las últimas horas, la podóloga se vio en la obligación de hacer un descargo.

Todo comenzó con la información compartida por Juan Etchegoyen: el ex participante de Gran Hermano fue visto a los besos con la mamá de su colega. El rumor comenzó a cobrar más fuerza en medio de versiones de separación del conductor de stream y su novia Marisol.

La mamá de Holder sería la tercera en discordia en la separación de Martín Ku y Marisol

A través de un historia de Instagram, la mamá de Holder salió a dar explicaciones y hundió al ex hermanito: "Hace más de una semana que se viene hablando de mi vida privada. De la cual, como mujer libre y soltera , me puedo hacer cargo de mis acciones, pero no de las mentiras o verdades de terceros", comenzó su relato.

Vestida de blanco, y de pie ante la cámara continuó: "Cuando yo decido estar con un hombre, es porque del otro lado me dijeron que estaba soltero ", cerró Gordillo su mensaje, dejando en claro que la responsabilidad en la separación del "Chino" es absolutamente de él y de su pareja.

El error que puso fin a la mentira

El descargo de Gisela Gordillo no fue lo único que dio que hablar en redes sociales.

Y es que, tras viralizarse el video del "Chino" y la mamá de Holder en un auto, muchos usuarios de X especularon con una estrategia de marketing, anulando la credibilidad en este nuevo romance que quieren vender.

La historia que destapó la mentira de la parejita

El descuido del entrenador dejó en evidencia la verdad detrás de los rumores y especulaciones. El día de ayer, el joven recurrió a un restaurante junto a su novia, Marisol. No sólo se mostró en público con quien ya supuestamente no tenía una relación, sino que además compartió una historia en Instagram en el lugar igual al que compartió la influencer.