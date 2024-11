Escándalo: filtran el video de la mamá de Holder con Martín Ku

Días atrás, Martín Ku más conocido como "El Chino", se vio envuelto en rumores de infidelidad hacia su pareja, María del Rosario Unzaga, conocida en redes como como Marisol con quien no sólo compartía su vida sentimental, sino también el espacio de trabajo en un stream de Republica Z. En las últimas horas, lejos de querer ocultar su soltería, el joven fue visto en un auto con la MILF.

La última semana, tras especulaciones y noticias de diferentes mujeres con las que estuvo, la tensión en su programa no se pudo ocultar. Con el pasar de los días, las aguas no se calmaron y el escándalo llegó a las pistas de la PPZ Fest 2024: una fiesta de Halloween organizada por el medio Paparazzi, donde varias figuras públicas siguieron con la tradición y lucieron innovadores disfraces. En el evento, el ex participante de Gran Hermano se acercó a Gisela Gordillo, mamá de Holder.

La mamá de Holder sería la tercera en discordia en la separación de Martín Ku y Marisol

La podóloga de 41 años fue la principal acusada como "tercera en discordia". Y aunque Tomás Holder no aprobó la relación de su mamá con "El Chino", en las últimas horas fueron atrapados en una confusa situación: arriba del auto, en una estación de servicio, con un intento de beso de por medio .

El video del mediático con la madre de su colega circuló en redes sociales por la autoría del periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró que luego de cargar combustible, la pareja asistió a un hotel transitorio. Sin embargo, el protagonista negó aquello y aseguró que se trataba de una fake news.

En X, ex Twitter, los usuarios no tardaron en dar su opinión: por un lado, hay quienes aseguran que es marketing, mientras otros creen en la relación: "Qué patético se volvió El Chino", "Está todo armado para después lanzar esas peleas de boxeo que se hacen ahora"y "Banco el chisme pero es muy aburrido lo que hacen ", fueron algunos comentarios de quienes opinaron sobre la relación de Martín Ku y Gordillo.

Cabe recordar que, semanas atrás, la mamá de Holder fue vista con Yao Cabrera: las imágenes en una piscina llegaron primero a los medios, para luego llegar de la mano al evento "La Gran Pelea", donde el youtuber que fingió su propia muerte, se enfrentó en el ring con Tomás Holder.