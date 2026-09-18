Sofía Gonet aseguró que está harta de trabajar y expuso su drama: "Ya no puedo más, no es vida"

Sofía Gonet se grabó llorando y aseguró que está "harta" de trabajar. Actualmente, la influencer participa del react de Popstars, el stream oficial del reality musical, junto a Julieta Poggio y Valen Rizzuti. Acostumbrada a crear contenido para las redes sociales como sustento vital, La Reini decidió exponer el drama que atraviesa por tener que asistir a un trabajo fijo.

"No quiero ir a trabajar. No quiero ir. Ya no puedo más. No es vida", se quejó mientras se preparaba para asistir a su agotadora sesión laboral, que consiste en mirar cómo personas cantan en mejor o peor manera y opinar al respecto desde un mullido sillón. Pero puede ser que ese día sea malo desde la perspectiva laboral, y eso puede significar que su cochera reservada esté ocupada por otra celebrity, o que la gaseosa favorita no tenga gas o que su almohadón esté corrido de lugar. Verdaderos dramas de la vida.

Pero no todo es tan simple, hay cuestiones de graves a gravísimas. "Me maquillo llorando y me tengo que corregir todo el tiempo acá porque me caen las lágrimas. Y además me peiné mal. Estoy en esos malos días de pelo. Y no lo puedo arreglar. No sé cómo arreglarlo. Pero igual eso no es lo peor", siguió.

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Luego, Sofía compartió su angustia por vestirse con ropa low cost en vez de usar marcas caras como acostumbraba: "¿Quieren saber qué es lo peor? Esto realmente es trágico. Estoy en mi época de ahorrar e invertir. Entonces no estoy comprando la ropa que a mí me gustaría comprarme. Y encontré en Instagram una que por fotos parecía estética. ¿Pero qué es esto, chicos? Es de lycra y tiene un tajo. Les juro que en Instagram se veía mejor en las fotos del feed".

Pero las quejas no terminan ahí, porque el sufrimiento de los trabajadores debe hacerse oír, y La Reini no es ajena a los reclamos populares: "Además no me compré un set. Me compré tres. ¿Qué hice? Mi vida se está desmoronando y no sé si voy a sobrevivir a este ciclo", insistió.

"Lo peor es que es todo por escuchar a la gente. Porque me decían, tenés que trabajar y tenés que invertir y ahorrar. Y es lo que estoy haciendo. Y estoy más deprimida que nunca. ¿Saben qué? No me voy a poner máscara de pestañas. No la voy a usar", cerró Sofía Gonet.

Aclaración necesaria (o no tanto): La Reini suele compartir videos en sus redes sociales donde cuenta su vida cotidiana con un tono que intenta ser humorístico y así aportar al show mediático.















