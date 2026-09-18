Milei recorta la comida para comedores en el Presupuesto 2027

Las personas con discapacidad y la universidad pública no son las únicas víctimas del programa económico de Javier Milei, plasmado en el proyecto de Presupuesto 2027. Pese al aumento de la pobreza, la iniciativa contempla un ajuste de casi el 10% en términos reales del programa que abastece a comedores comunitarios, lo que totaliza desde 2023 un recorte a la mitad de esos fondos.

Los recursos de la Secretaría Nacional de Niñez, Familia y Adolescencia, el organismo encargado del área, sufrirán en 2027 un recorte del 11,3% en relación con este año y del 75,8% en comparación con 2023. Una suerte de desmantelamiento no declarado de la repartición, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

Esa secretaría ejecuta, entre otros, el programa Alimentar Comunidad, que abastece de alimentos a comedores y merenderos comunitarios de todo el país. En paralelo al incremento de la pobreza, que registran incluso las estadísticas oficiales, el Gobierno recortará el año que viene un 9,7% de esos recursos. En lo que va de la presidencia de Milei, el ajuste totaliza un 47,6%. El recorte se conoce cuando falta una semana para conocer las cifras oficiales de pobreza en el primer semestre de 2026, que registrarán un nuevo aumento.

Luis Caputo no irá al Congreso a defender su Presupuesto.

El desfinanciamiento de los comedores comunitarios se combina con la eliminación del programa Volver al Trabajo, que tenía entre sus titulares a buena parte de las mujeres que cocinan y atienden a diario a las personas que asisten a los comedores en busca de un plato de comida. Una política de ahogo sin contemplaciones.

El ajuste a los comedores es parte de una serie de previsiones del presupuesto que afectan a los niños y adolescentes. El proyecto propone, como se había intentado sin éxito el año pasado, eliminar la actualización automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, prevé un nuevo recorte a las Becas Progresar y mantiene sin fondos el programa de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI), como advirtió la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Hasta Patricia Bullrich tiró la bronca

Este recorte se suma a la brutal motosierra que el Presupuesto prevé para el sector de la Discapacidad, uno de los más castigados por este gobierno. Tal es así que la propia Patricia Bullrich salió a tirar la bronca por la decisión de achurar derechos ganados. Y sin aviso ni para los propios: ella, que forma parte de la mesa política y de las reuniones de gabinete, aseguró no estar enterada de la decisión de volar las prestaciones y de perjudicar sensiblemente a los jubilados.

El diagrama económico que Luis "Toto" Caputo pergeñó para el gobierno de Milei (y que no va a defender al Congreso) también apuntó contra las universidades y la salud pública, en una muestra más de que este gobierno no viene a dejar nada en pie.







