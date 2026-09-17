El desempleo creció de nuevo, llegó al 7,9% y superó los registros del final de la pandemia

Mientras el relato de hace unos meses del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo aseguraba que los mejores meses de la Argentina serían los actuales, los números del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) no acompañaron esa perspectiva de ninguna manera. Mientras las imágenes en televisión de filas eternas en busca de trabajo crecen y las noticias de cierres y despidos se multiplican, el desempleo del segundo trimestre se colocó el 7,9% e igualó una marca que no había desde 2021, cuando todavía existía la pandemia de Covid-19.

La tasa que representa también el crecimiento de personas en búsqueda de trabajo, algo que se dinamizó mucho en los últimos años a partir de un pluriempleo cada vez más consolidado, tiene un crecimiento constante al punto de que en relación al mismo trimestre de 2025 creció un 0,3% y en comparación con el anterior, un 0,1%.

La desocupación del segundo trimestre de 2026 fue de 7,9% según el INDEC.

En ese sentido, durante este último periodo la tasa de actividad (TA), que es el índice que evalúa cuánto es el porcentaje de la población económicamente activa (PEA), fue del 48,9% y representó un incremento de 0,8% en relación al segundo trimestre de 2025. Por otro lado, la tasa de empleo (TE), que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, marcó un 45,0%.

La noticia llegó mientras la Reforma Laboral que había llegado para mejorar las condiciones y multiplicar los puestos de trabajo se comienza a aplicar con fuerza. Lejos de mejorar el trabajo reglamentario, según el INDEC también creció la informalidad en el empleo en un 1,0% respecto al mismo trimestre del año anterior (de 23,7% a 24,7% de la PEA). Otra tendencia que se evidenció es el incremento de los trabajadores cuentapropistas dentro de los informales , que pasó del 34,3% al 37,3%.

Según el INDEC, en el último año de Reforma Laboral creció la informalidad.

Más allá de los porcentajes, en términos crudos son 1,2 millones de habitantes de la Argentina quienes están desocupados y que buscan trabajar. El número es engrosado día a día y anuncio de cierre de pyme a anuncio de cierre de pyme, en un ataque pinzas que se impone a partir de la recesión por un lado y la libre importación por el otro.

El desempleo en la Argentina llegó a superar los 13 puntos durante el confinamiento que impuso el Gobierno nacional de aquel momento por el Covid-19, pero cuando terminó la pandemia ya estaba en un 7%. El registro actual del INDEC expone que las imágenes de la televisión y los testimonios desesperados en busca de trabajo no son relato, sino un dato cada vez más inobjetable.

En abril de este año, Caputo había asegurado durante una charla que brindó en el AmCham Summit, que los próximos 18 meses de la Argentina iban a ser "los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas". El pronóstico no sólo no parece haberse cumplido, ni tampoco existen perspectivas de que se haya demorado. Los números desde ese abril hasta este septiembre empeoraron en todos los frentes.

Inclusive, ya para esa época la paciencia con el Gobierno nacional venía en descenso y, al aire de Radio Mitre, el periodista Eduardo Feinmann cuestionó el presagio de Caputo. "Dios te oiga. Vienen anunciando y prometiendo esto hace dos años y pico. Y nunca llegan los mejores meses", rechazó.