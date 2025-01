Filtraron toda la verdad sobre el embarazo de la China Suárez: "Tengo un bebé"

Si algo le faltaba a esta nueva edición de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi era la confirmación de que, la flamante pareja del futbolista, Eugenia "La China" Suárez, está embarazada.

Si bien los rumores habían comenzado días atrás y habían sido desmentidos no tan enérgicamente, ahora Yanina Latorre se encargó de confirmar esta versión en sus redes sociales. " Ruego que sea mentira. Si no, la locura es total ", sostuvo la panelista de LAM.

Yanina Latorre difundió el embarazo de "La China" Suárez en sus redes y la cuestionó con dureza.

"Tengo data. Hay un rumor de embarazo oriental. La niñera anda diciendo que la oriental estaría embarazada ", fueron las primeras palabras que subió ayer la periodista de espectáculos y que antecedieron al pedido tácito de que no sea verdad lo que informaba desde sus historias de Instagram, mientras disfruta de vacaciones en la ciudad de Nueva York.

Lo cierto es que Latorre, que viene enfrentada a Nara desde que todo esta separación comenzó, no se guardó nada para referirse a la actualidad del caso, aún habiendo sido una de las máximas defensoras de la conductora de Bake Off Famosos, cuando Icardi le fue infiel con la actriz en París, en la primera gran crisis que atravesó la ahora ex pareja.

En ese sentido, en una sola pregunta, sintetizó muchas de las dudas acumuladas de quienes siguen de cerca el caso. "¿En qué contexto alguien se separa, le pide a la mujer volver, se pelean, se meten demandas, el tipo se pone a convivir con la que fue su amante y a la semana la embaraza? Muy Netflix todo", remató Latorre.

Luego vino la historia que expuso la verdad que había descubierto: "Me acaban de confirmar el embarazo. El entorno del obstetra dice que ella está embarazada ", escribió.

"Sigo esperando que sea mentira. Todos locos. Yo entiendo la pelea, el despecho, lo tóxico. ¡Pero un bebé es un ser humano!", protestó después Yanina Latorre casi con tono de indignación.

Antes también le había lanzado un palo a la ex de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, cuando se preguntó sobre su "independencia" por acompañar a todos lados al futbolista. "¿La China no tiene vida propia? ¿Es celosa? ¿Es más tóxica que Wanda y Mauro? ¿Por qué lo acompaña a todos lados? ¿No trabaja? ", cuestionó.