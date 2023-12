"Me la observó bien observada": Yanina Latorre dio detalles sin filtros de su "rejuvenecimiento vaginal"

Si hay alguien que no tiene filtros a la hora de hablar sobre su vida privada y la de los demás, es justamente Yanina Latorre. Hace pocos días atrás había declarado vía streaming sobre sus relaciones sexuales y esta vez, no quiso quedarse atrás y elevó aún más la vara: detalló que se realizó un "rejuvenecimiento vaginal".

Yanina Latorre

Es su programa y son sus reglas, claro está. Es que en su emisión radial, acompañada por Viviana Canosa a través del programa "El Observador", la esposa de Diego Latorre aprovecha para hablar sobre su vida privada sin ningún tipo de vergüenza ni censura, y lo mismo quedó demostrado al contar con lujos y detalles la intervención estética a la cual se sometió en las últimas horas.

En sus historias de Instagram, la panelista había adelantado el tratamiento que se realizó y contó en pocas palabras sobre qué se trataba. Además de eso, también mostró el consultorio y hasta el médico que se lo iba a realizar, pero no entró en detalles de la conversación que tuvieron y de cómo fue el proceso que se realizó.

Por eso mismo, al día siguiente aprovechó y contó en su programa cómo fue ese rejuvenecimiento que tendrá una duración de tres sesiones y que ya tuvo la primera. "La gente me pregunta en la calle cómo hice", comenzó contándole a Canosa, que con mucha intriga le consultó qué fue lo que específicamente se hizo.

"Me hice un láser por adentro y por afuera para que quede tullida. Es buenísimo. Son tres sesiones y me hice la primera, me dio un poquito de impresión. Es un aparato largo y finito, como el tamaño de la mitad de una botellita. A eso le ponen un cobertor descartable y adentro. Lo único que sentís es calor como si fuese un láser en la cara", contó.

Por otra parte, hizo un severo hincapié en quien le realizó el rejuvenecimiento al cual trató de "buen mozo". "El médico muy buen mozo, joven. Me dio cosa. Pero es un médico que se dedica exclusivamente a la estética de la vagina, me la observó pero bien observada. Fue tremendo. En el momento dije, ¿qué hago acá? Y bueno, ¿Que querés que haga? ¿Que se me cierre la concha?", detalló. Aunque a la par, un poco decepcionada, sumó: "Diego no me preguntó nada".

Sobre el proceso y la actitud de Laureano, el médico, amplió: "Es un láser que te engrosa la pared de la vagina, es como una ecografía transvaginal, te lo meten y te dan disparos. Al principio me dio calor y es suave, es como que te van dando disparos y él me iba diciendo lo que hacía. A veces se me cerraba la concha. Él miraba su trabajo y yo miraba para arriba, no lo miraba a los ojos. Después él hace lo mismo pero por afuera, como la parte estética."

En esa misma línea, declaró sobre cómo le vio la vagina Laureano y qué consejos le dio: "Todo dura 40 minutos. Tengo que ir en febrero y en marzo. Él observándomela me dijo que yo no lo necesito pero que hace rellenos para las chicas que tienen los labios mustios, me dijo que yo tengo los labios impecables. También hace blanqueamiento para quienes la tienen negra o moradita. Yo por suerte la tengo rosada".

Yanina Latorre

La pregunta que le hizo Canosa fue la que dio en el punto culmine al consultarle en qué momento podría tener relaciones sexuales. "A las 96 horas recién lo puedo usar. En el momento me pusieron gasas, ayer vine acá con la concha vendada... tenía miedo porque me tocaron la uretra que es donde sale pis", dijo.

Y agregó: "Lo único que siento es un poco inflamación como cuando te está por venir. Me la vendaron toda por afuera por si caía el líquido pero no me cayó nada ni tengo molestias. Todavía no me gustó, me va a gustar cuando garch... a lo loco, pero va a ser Diego quien lo diga".

Yanina y Diego Latorre de vacaciones.

Por último, acudió: "Hace mucho que venía pensando en hacérmelo. Parece que la sequedad muere para siempre y te la rejuvenece, te la deja más linda. No me la miré todavía. El médico me la miró bien. Bajó, abrió, me tocó. Y bueno, yo miraba para arriba y charlaba... El re amoroso, especialista. Es muy fachero". En cuanto al precio, aseguró que le costó 700 dólares y que todavía le restan dos sesiones por realizarse.