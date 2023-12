El "Negro" Ontivero negó que tuviera hijos, con una asquerosa frase: "Dejé un huesito por ahí"

Da bronca. Se describió como "un alambre" porque "sirve para todo"... para todo menos para paternar. Hernán el "Negro" Ontivero, es el cordobés de Río Cuarto que entró a la casa de Gran Hermano y que ya levantó la temperatura por el tremendo carpetazo que le tiraron desde "afuera".

El "Negro" que aseguró en su presentación que le cae bien "a todo el mundo" y el que asegura que "burlarse del otro está buenísimo, pero reírse de uno mismo es mejor", no le causaría ninguna gracia el hilo que publicó su pareja ¿o ex pareja en Twitter?

Hernán el "Negro" Ontivero

Canchero, despreocupado y fingiendo demencia, el cordobés respondió las preguntas de rigor: "¿Cuántos años tenés?", le preguntaron y respondió: "Tengo 30 años", contestó. Cuando le preguntaron si tenía pareja dijo: "Soltero sin nada". Pero la terminó de embarrar cuando le preguntaron si tenía hijos, el "Negro" contestó: "Dejé un huesito por ahí".

Esta aseveración puso de los nervios a quien supo compartir el tiempo con el ahora hermanito; se trata de Thania Aguilera que aseguró ser la madre del niño que lleva en su panza: está embarazada del cordobés que ahora es famoso en la casa de Gran Hermano.

Ella, que trabaja como personal trainer y manicurista y que se describe como "mamá de Cristiano" frenó en seco la actitud "ganadora" de Ontivero con una dura acusación: "Besitos al Negro 'Onty' que eligió entrar a Gran Hermano y ausentarse del embarazo de su hijo que nace en un mes", dijo y desapareció.

Horas después explicó: "Les voy aclarar el porqué de mi enojo: tuve un accidente en moto hace tres meses y dos semanas me rompí meniscos y tengo distensión de ligamentos. En ese transcurso de médicos y futura operación me enteré del embarazo y obvio le avisé sin pedir nada a cambio".

Thania Aguilera

La situación es aún peor: "Pase el embarazo desde que nos enteramos YO SOLA, empecé a caminar de nuevo y busque formas de trabajar de acuerdo a cómo podía y él sabiendo todo eso, me ignoró y se reía y cuando me hablaba me denigraba siendo que jamás le pedí nada". De esta situación tiene chats en donde él dice que sólo se haría cargo de su hijo si ella lo "dejaba tranquilo".

En el descargo, Thania cuenta cómo se gestó el desembargo de Ontivero a Gran Hermano: "Me salió con que tenía que irse a Buenos Aires por trabajo y que 'no iba a estar presente si total ¿cuántos padres no pueden ver sus hijos por laburo?'. Que llegaba y quedaba sin comunicación. Todo raro y sospechoso!".

Tweet de Thania Aguilera

La personal trainer también contó: "Yo me vengo manejando en colectivo o me lleva y trae mi viejo porque lamentablemente puedo caminar lo justo y necesario por la rodilla rota, no me aguanta el peso de la panza".

Y hay más: "El jueves apareció en mi casa haciéndose la víctima con su mamá -la persona más mentirosa que conocí- llenándole la cabeza a mi vieja diciendo que era trabajo cuando el trabajo era ser farandulero, y dejarme más abandonada que al principio".

Thania Aguilera

Ante los cientos de comentarios que le llovieron en la publicación, salió a explicar: "Aclaro esto porque ¡Yo fui la última en enterarme cuando lo vi en la pantalla de la tele! ¡Vergüenza me da todo esto! ¡Rabia e impotencia de que se burlaran en mi cara él y toda su familia", estalló.

Lejos de quedarse en la "faranduelada", Thania hizo una fuerte acusación de violencia de género: "¿El que levanta la mano para cantar temas de la Mona?", empezó y siguió: "Una vez me levantó la mano y me dejo marcas", contó y añadió: "El que dijo que tenía moral y nunca dejaría a un hijo suyo tirado, ahí les cuento que con la misma que me gorreaba ahora se hace cargo de hijo ajenos y el mío que viene en camino lo niega y me bloquea de todos lados porque tiene titiritera nueva".

En su último posteo, la mujer denunció amenazas: "¡Hace como 20 minutos que estoy con contracciones y no soporto los dolores! Doy aviso a que me retiro totalmente de las redes porque hasta llamadas de amenazas le dio la madre a mi mama para que pare de sacar los trapitos al sol de su hijo".