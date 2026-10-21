"Me revoleó por el aire": Fabián Gianola contó el horror que vivió tras ser atropellado y reveló cómo está de salud

El actor Fabián Gianola atraviesa horas de preocupación después de haber sido atropellado por un auto mientras cruzaba una calle del barrio porteño de Saavedra. El accidente ocurrió el pasado lunes y le provocó una fractura expuesta de radio y la rotura de los ligamentos de una muñeca, lesiones por las que deberá ser operado este miércoles por la tarde en una clínica de San Isidro.

A pocas horas de ingresar al quirófano, el artista brindó una entrevista a La Mañana con Moria, donde mostró su brazo enyesado, relató cómo ocurrió el violento episodio y reconoció que, pese a haber sobrevivido, todavía no logra quitarse de la cabeza las imágenes del impacto.

Fabián Gianola sufrió un accidente por lo que deberá ser operado

Uno de los detalles más sorprendentes de su testimonio fue la reacción del conductor que lo atropelló. Según explicó Gianola, el automovilista ni siquiera advirtió que lo había embestido y creyó que el actor había golpeado su vehículo después de que este pasara demasiado cerca: "El señor no me vio, no frenó nunca, frenó después. De hecho, se bajó del auto y me preguntó '¿qué hiciste?', pensaba que yo le había pateado el auto", recordó sobre los primeros segundos posteriores al accidente.

Ante la insólita reacción del hombre, Gianola contó que le respondió completamente desconcertado: "Le contesté '¿qué hiciste vos?', si me había revoleado por el aire". A pesar de la gravedad de las lesiones, el actor reconoció que las consecuencias podrían haber sido mucho peores si hubiera estado ubicado unos centímetros más lejos de la vereda al momento del choque. "La verdad que tuve suerte porque estaba al lado de la vereda, si no ahora estaríamos hablando de otra cosa", reflexionó.

Durante la conversación con Moria Casán, también describió cómo reaccionó inmediatamente después de caer al asfalto. Lejos de permanecer inmóvil, intentó reincorporarse por sus propios medios, aunque enseguida comprendió que algo grave le había ocurrido en el brazo: "Me levanté enseguida porque soy así, no me quedé tirado, me paré, me subí a la vereda y ahí me di cuenta de que tenía el brazo fracturado porque se me caía para abajo", detalló.

Fabián Gianola sufrió un accidente por lo que deberá ser operado

Tras recibir asistencia médica, los profesionales constataron la gravedad de la lesión y determinaron que necesitaba una intervención quirúrgica. Sin embargo, antes de colocarle una inmovilización provisoria, debieron realizarle una maniobra para acomodar el hueso afectado: "La traumatóloga, antes de ponerme el yeso, tuvo que tirarme del pulgar para que el hueso se baje. La piel estaba levantada por el hueso, se acomodó un poco y ahí me hicieron el yeso provisorio hasta la operación de esta tarde", explicó sobre el doloroso procedimiento.

Más allá de las consecuencias físicas, Gianola admitió que el accidente también le dejó una fuerte carga emocional. Aunque en el instante del choque apenas tuvo tiempo de reaccionar, con el correr de las horas comenzó a revivir una y otra vez lo sucedido: "Fue muy angustiante el momento porque se me repite la imagen todo el tiempo de lo que pasó. Lo primero que veo es la cabeza cerca del cordón", confesó, todavía conmocionado por la situación.

Atropellaron a Fabián Gianola. Tras su grave accidente habló en #LaMañanaConMoria. @lamanianamoria https://t.co/vJ7vjbW17F — eltrece (@eltreceoficial) October 21, 2026

Frente a ese relato, Moria quiso saber si durante el episodio había sentido que su vida estaba en peligro. El actor explicó que la velocidad con la que ocurrió todo le impidió dimensionar el riesgo en ese momento y que el miedo apareció después: "En el momento no, porque fue muy rápido. La angustia fue posterior, en el momento sentí solo el dolor del brazo fracturado", aseguró.

Finalmente, Gianola reveló cuál será su primera intención una vez que reciba el alta médica: "Cuando salga de la operación, quiero ir a agradecerle a Dios que estoy con vida", concluyó.