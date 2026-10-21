Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: detuvieron a dos personas de su entorno y podría haber un nuevo arresto

La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente que fue vista por última vez en la localidad correntina de Esquina, sumó un nuevo capítulo con la detención de otras dos personas. Se trata de Rosa Leguizamón, quien habría sido la última en ver a la maestra, y su esposo, Nahuel Rojas, ambos sospechados de encubrimiento agravado.

Las detenciones se concretaron durante la noche del martes, después de que la pareja prestara declaración ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, encabezada por los fiscales Javier Mosquera y Andrea González. Si bien ambos se presentaron alrededor de las 15.30, la orden para detenerlos llegó recién cerca de la medianoche.

Sigue la búsqueda de Nancy Estela Godoy, la docente que fue vista por última vez en la localidad correntina de Esquina

Tras el procedimiento, Rojas fue trasladado a la Comisaría 1° de Esquina, donde también permanece alojado Ezequiel Bordón, el peón rural que se convirtió en el primer detenido de la causa. Por su parte, Leguizamón quedó bajo custodia en la Comisaría de la Mujer, ubicada en un edificio contiguo.

Sin embargo, la investigación podría sumar otro giro en las próximas horas. Según informaron en América TV, los investigadores evalúan una nueva detención: la de Joaquín Leguizamón, hermano de Rosa, quien ya había estado arrestado y posteriormente recuperó la libertad. Actualmente, el hombre se encuentra internado por una dolencia, aunque su situación vuelve a quedar bajo la lupa debido a que residía y frecuentaba las inmediaciones de la escuela donde desapareció Nancy.

Nuevos detenidos por la desaparición de Nancy Estela Godoy

Quién es Rosa Leguizamón

Rosa Leguizamón tenía un vínculo cotidiano con la docente desaparecida. Era la encargada de trasladarla semanalmente a caballo desde la estancia "El Curupí" hasta la Escuela N° 626, donde Godoy trabajaba como maestra y se desempeñaba como directora suplente.

La relación entre ambas iba más allá de los traslados. Leguizamón también solía asistirla con alimentos y agua, e incluso la había ayudado a limpiar el establecimiento educativo, que se encontraba en condiciones deplorables. Además, fue la propia Rosa quien alertó por primera vez a la familia sobre la ausencia de Nancy. Lo hizo mediante una comunicación con Alejandra, una de las nueras de la docente, después de advertir que no se encontraba en la escuela.

🔴 GIRO EN EL CASO DE NANCY GODOY: LA VECINA DE LA ESCUELA Y SU ESPOSO, BAJO SOSPECHA #ArribaAmérica @guillermofavale https://t.co/N6GZKLDDNF — América TV (@AmericaTV) October 21, 2026

Su marido, Nahuel Rojas, también participó de las primeras averiguaciones, ya que fue una de las personas que se acercó al establecimiento para comprobar que la maestra efectivamente no estaba allí. De acuerdo con el relato que Leguizamón brindó y que fue difundido por C5N, el viernes 9 de octubre se presentó en la escuela para comunicarle a Nancy que viajaría a la localidad de Sauce junto a su esposo y su hermano, Joaquín Leguizamón. Según su versión, la docente le respondió que podía quedarse tranquila y que la esperaría hasta la semana siguiente para regresar juntas a Esquina.