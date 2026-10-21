Wanda Nara se metió en la guerra entre Yanina Latorre y su mamá Nora Colosimo: la picante advertencia que lanzó

La guerra entre Yanina Latorre y Nora Colosimo está lejos de llegar a su fin. Lo que comenzó como una discusión por unas simples placas negras con letras blancas terminó convirtiéndose en un verdadero enfrentamiento mediático, con acusaciones de imitación, ironías y pases de factura. Y como si al escándalo le faltara algún ingrediente, Wanda Nara terminó metiéndose en la polémica que enfrenta a su madre con la conductora de Sálvese Quien Pueda.

Todo comenzó cuando Yanina acusó a la flamante angelita de querer copiar su estilo en las redes sociales. ¿El motivo? Colosimo comenzó a utilizar placas con fondo negro y letras blancas para compartir información en Instagram, un recurso que Latorre convirtió en una de sus marcas registradas a la hora de lanzar primicias, revelar escándalos y protagonizar sus habituales descargos.

Yanina Latorre contra Nora Colosimo

Sin embargo, la madre de Wanda y Zaira Nara no se quedó de brazos cruzados y salió a disputarle la supuesta originalidad del formato. Para hacerlo, recurrió nada menos que a uno de los escándalos más recordados de su hija: el Wandagate. "Con todo respeto, el 16 de octubre de 2021, Wanda Nara ya había elegido el fondo negro para publicar una frase que daría inicio a una historia aún sin fin para el periodismo", escribió Nora, en referencia a la publicación con la que la empresaria destapó la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez.

Pero si Colosimo pensó que con ese argumento iba a ponerle punto final a la discusión, se equivocó. Desde Madrid, donde disfruta de sus vacaciones, Yanina recogió el guante y salió con los tapones de punta contra su nueva enemiga mediática: "Pobre Norita, tardó un par de días en responder. ¿Quién se lo escribe?", disparó la conductora con su habitual ironía, dejando entrever que su rival habría necesitado ayuda para elaborar la respuesta. Y, lejos de conformarse, agregó una frase todavía más provocadora: "Amora, para ser yo, te falta mucho".

La periodista tampoco tuvo problemas en compartir la publicación de Colosimo en sus propias historias de Instagram para seguir alimentando el enfrentamiento. "La atrevida esta sigue colgándose de mí", lanzó, acusándola de utilizar su nombre para conseguir protagonismo.

Yanina Latorre afilada contra Nora Colosimo

Pero la pelea no terminó ahí. Yanina decidió explicar por qué considera que Nora intenta imitarla y aseguró que su reclamo no se limita a la elección de los colores de las publicaciones, sino al estilo que construyó durante años para comunicar información del espectáculo: "Cualquiera puede escribir, todos lo hacen, inclusive Wanda aquel 16 de octubre...", comenzó su descargo, antes de adjudicarse la creación de una manera particular de revelar escándalos en las redes.

"La data, los enigmáticos y los gates con placa negra son de mi autoría", sentenció, dejando en claro que no estaba dispuesta a cederle a Colosimo ni un centímetro de terreno. Como era de esperarse, la conductora cerró su catarata de mensajes con una advertencia que sonó más a ultimátum que a intento de reconciliación: "¿Te quedó claro o te lo explico de nuevo? Me estás imitando. Fin de la conversación".

Sin embargo, cuando parecía que la pelea iba a quedar exclusivamente entre Yanina y Nora, Wanda Nara apareció en escena y terminó sumando un nuevo capítulo al escándalo familiar.

Yanina Latorre conta las Nara

Durante la premiere de su película, la empresaria fue consultada por el enfrentamiento entre su madre y la periodista, especialmente después de que ambas la mencionaran en sus respectivos descargos.

Lejos de esquivar la pregunta, Wanda dejó una respuesta que podría anticipar una nueva conversación con Latorre: "Tengo un amor odio con Yanina así que después voy a hablar con ella", aseguró ante la prensa.

📢 WANDA NARA: "CON YANINA LATORRE TENGO UN AMOR-ODIO" Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam https://t.co/UDpdHpFFtp — América TV (@AmericaTV) October 21, 2026

Además, apeló a una de las frases más características de Moria Casán para describir el vínculo que mantiene con la conductora: "Somos mujeres del espectáculo", expresó.

Así, mientras Nora Colosimo intenta defenderse de las acusaciones de imitación y Yanina insiste en que la están copiando, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de una polémica que, por ahora, no parece tener un final cercano. Y aunque Latorre haya decretado el cierre de la conversación, la posible intervención de la mayor de las Nara podría volver a encender una guerra que recién comienza.