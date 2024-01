Melina Lezcano habló de su pelea con Cande Molfese: "No estoy para rogarle amor a nadie"

Desde que se conocieron se habían mostrado inseparables e incluso, compartieron varios años de intensa amistad. Sin embargo, algo se quebró entre Melina Lezcano, cantante y líder del grupo de Agapornis, y Cande Molfese al punto que comenzaron a circular rumores y especulaciones sobre una pelea entre ambas que terminó por confirmar en las últimas horas la cantante de cumbia. "En lugar de un amor de verano, se podría decir un amor de pandemia", señaló.

A través de sus historias de Instagram, Mel Lezcano decidió enfrentar las ácidas preguntas de sus seguidores. Y al ser consultada sobre su vínculo con la ex Violetta (serie de Disney), optó por ser completamente sincera: "Esta pregunta es la más recurrente de todas, voy a contarlo porque la verdad es que no hay nada que ocultar", dijo al leer que un internauta le había preguntado si se había peleado con Cande Molfese. "No pasó nada, sinceramente no pasó nada", aclaró.

Y se sinceró: "Yo tampoco sé mucho qué pasó, simplemente yo hice una pregunta de si ´estaba todo bien´ y del otro lado recibí un ´que no estaban para tener un vínculo tan intenso como el que teníamos´ y como que había una necesidad de un distanciamiento". En ese sentido, la cantante de Agapornis puso blanco sobre negro y aclaró que la influencer "básicamente no quería seguir siendo" su amiga. "Yo no estoy para rogarle amor a nadie, amorcito", señaló.

De un momento al otro, la relación se terminó

Y concluyó: "Ustedes ya saben cómo soy yo y bueno..., pero no pasó nada. Nos queremos mucho, fue una persona re importante para mí, en lugar de un amor de verano se podría decir un amor de pandemia". Recordemos que en septiembre del año pasado, la actual pareja de Gastón Soffritti le había contestado a una usuaria de TikTok que publicó un video contando qué había pasado supuestamente entre las "amigas". "No me pelee con Meli, simplemente no compartimos como antes...", dijo Cande.

Además de dejar en claro su relación con su ex "vecina", había explicado por qué no asistió a los Martin Fierro. "No fui al MF porque se organizó de un día para otro y yo tenía el estreno de "Gas" y traía a las bambis pa pina en mi auto...".En julio del año pasado, Melina Lezcano recorrió las redes sociales y distintos medios de comunicación al revelar la increíble historia de cómo se enteró de que tenía una hermana: "Fue haciendo zapping", había recordado en Estamos en una, que se emitía por República Z.

La cantante había detallado en aquella oportunidad que estaba viendo Soñando por cantar, el ciclo que se emitía por El Trece en los años 2012 y 2013, y "de repente se sube a cantar una chica que se llamaba Clooly Lezcano". "¡Dije qué loco tiene mi apellido, y canta, como yo! Se pone a charlar con el jurado y le preguntan '¿por qué estás acá?', y dijo 'no, porque me quería demostrar a mí misma, mi papá me abandonó, que no lo necesité, y también decirle a él que no lo necesité en mi vida, que pude sola", contó.

El día que Cande dijo que se había distanciado de Mel Lezcano

Según había contado Melina, en ese momento se le empezó "a erizar la piel". "Dije, qué loco, la abandonó el padre, canta, tiene esa edad. Y le pregunto a mi mamá si antes de mí, mi papá había abandonado a alguna otra hija. Y me dijo que sí", fueron las palabras de la líder de Agapornis, quien además recordó que su mamá le había dicho que existía la posibilidad de que su papá haya estado en pareja y haya tenido otra hija. "Y sí, resultó ser que esta chica era mi hermana", había confirmado Melina.