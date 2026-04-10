Migue Granados bajó un cambio en la pelea con Nico Occhiato: "No quiero armar quilombo"

Migue Granados decidió bajar la intensidad de la rivalidad con Nico Occhiato luego de que el creador de Luzu lo mandara "a trabajar", a partir de la sugerencia que hizo el humorista en relación a que desde el canal que conduce realizaron una campaña de odio contra Marti Benza cuando se fue a Olga.

"No quiero armar quilombo", aseguró Granados frente a un móvil de Puro Show y con las redes prendidas fuego y la rivalidad entre ambos canales en su punto máximo. "No le voy a ser funcional. No me voy a subir otro año a esto. Lamentablemente Martín Cirio me preguntó eso y le dije lo que sentía y pensaba", explicó. Justamente fue en el canal de Youtube de "la Faraona" donde tiró la bomba.

"Estuvo armado, para mí, eso de que la hagan pija. Porque al aire han tirado cosas y después recularon", había tirado Granados en relación a la campaña de odio que recibió Benza tras su éxodo de Luzu a Olga. Durante la entrevista además recordó los problemas psiquiátricos de su actual compañera en Soñé que volaba y cómo repercutió en la relación de ambos.

"Este año no tiramos ninguna. Estamos tranquilos disfrutando de la nuestra sin meternos en ningún quilombo", afirmó Migue, mucho más calmo que cuando encendió la mecha de rivalidades. En ese sentido explicó que lo que dijo fue lo que pensaba y que no "estuvo digitado" previamente con Cirio. "Siento que se podría haber evitado de alguna forma. Y somos todos grandes y ella es pendeja", reconoció.

Nico Occhiato y Migue Granados son los grandes protagonistas de la guerra del streaming.

Cuando el movilero le recordó que Occhiato había dicho que todo era "una boludez", lo respaldó. Y cuando le remarcó la frase de que se ponga "a laburar", contestó con sorna: "Eso siempre. Me lo dice mi vieja desde que tengo 18 años". Una versión mucho más apagada que la de la entrevista con Cirio.

Días atrás, Occhiato había sido claro respecto a las versiones que había soltado Granados: "Me parece una 'conspiranoica' rara. Aparte eso sucedió en Twitter y la gente en Twitter opina lo que quiere. ¿Cómo voy a tener de mandar o decirle a la gente lo que tiene que opinar? Me pareció una boludez grande, la verdad".