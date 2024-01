Mina Serrano, actriz de la biopic de Cris Miró en BBN: "Me reconozco en ella, venimos del mismo lugar"

A nadie se le cruzaba por la cabeza que una actriz trans encabezará un espectáculo en la década de los '90. Sin embargo, cuando la gente vio el talento de Cris Miró, no dudó en darle el apoyo y abrir la cabeza ante una mujer que tenía mucho para decir y demostrar.

La travesti más famosa de Argentina tendría una corta carrera de 5 años de fama y, aún siendo joven, fue la impulsora de un movimiento gigante y llegó a marcar un camino para todas las mujeres transgénero que le siguieron.

Cris Miró

Cris fue muy querida por el público y por el medio. Después llegaron muchas más, entre ellas Flor de la V.: pero, sin dudas, Miró fue la primera que protagonizó una obra en la calle Corrientes, fuera del habitual circuito comercial, donde la gente la aplaudía con mucho fervor considerándola la vedette del año en 1995.

El de la travesti más amada es el claro ejemplo de que un día estás en la cúspide y al otro... ya no estás. A sus 31 años, Cris Miró falleció y su muerte sigue siendo un gran misterio: el 20 de mayo de 1999 entró caminando al sanatorio Santa Isabel, en el barrio de Caballito, siendo su tercera internación en menos de 6 meses. Ya casi no podía hablar.

Cris Miró triunfó como vedette en los '90

Se recuerda que tenía fiebre, alergia y unos fuertes dolores en el pecho. Los motivos de la partida nunca se supieron con exactitud porque ni los médicos, ni allegados quisieron dar explicación de lo sucedido, dejando a entrever que había una enfermedad misteriosa que la estaba afectando en ese momento.

Ahora, Cris volverá a la vida a través la serie "Cris Miró (Ella)" de la mano de la actriz Mina Serrano que interpretará a la vedette en la biopic original de TNT y Flow, que relata la vida de la actriz, bailarina y vedette icónica de los '90 abordando el proceso de construcción de su identidad trans. La serie relata cómo el ícono pop logró darle visibilidad a un colectivo que no encontraba otro destino mas alla que la noche. Se estrenará este año (2024) con fecha a confirmar en TNT y Flow.

Mina Serrano

La historia que se contará en la serie, está basada en la novela "Hembra, Cris Miró - Vivir y morir en un país de machos" de Carlos Sanzol. Llegará para darle un nuevo lugar de reconocimiento a esta magnética mujer, remarcar su huella como una verdadera revolucionaria de la época y reflejar una lucha que hasta hoy, sigue vigente.

La serie está dirigida por Martín Vatenberg y Javier Van de Couter, además contará con las actuaciones de Katja Alemann, César Bordón, Agustín "Rada" Aristarán, Vico D´Alessandro que interpreta a Fede (el gran amor de la vedette y compañero desde sus inicios), Marcos Montes que hará de Marito del Monte (representante de Miró), Toto Rovito serpa Dorian (su asistente de vestuario y confidente), Manu Fanego, Campi, y Adabel Guerrero interpretando a Griselda (vedette del Maipo, competencia de Cris Miró).

Mina Serrano en la serie "Cris Miró (Ella)"

por su aparte, la actriz principal de la serie, Mina Serrano tenía solo 2 años cuando Miró falleció. Si bien las cosas cambiaron con el tiempo a Mina Serrano cuenta -en diálogo con BigBang - que no se le hizo fácil encontrar su lugar en el mundo: "Miraba a mi alrededor y en mi entorno no veía a nadie que se pareciese o que hiciese algo parecido a lo que yo sentía que tenía que hacer".

Es por eso que decide cambiar de aire y a los 17 años sale a buscar su vocación e identidad en Madrid: "Allá estudié Arte Dramático, estuve un tiempo. De ahí salté a Berlín, ahí aprendí todo lo malo, aprendí muchas cosas", contó. Mina expresó una contundente frase: "Hay otras maneras que podemos hacernos más fuertes y descubrirnos desde un ambiente más amable. El bullying no se lo deseo a nadie", sentenció.

Mina Serrano y Raúl Bertucelli

Aunque todo parezca oscuro, siempre después de cada tormenta llega la calma y en muchas ocasiones el éxito. Es este el caso de Serrano que está dispuesta a dar un mensaje claro, contundente y esperanzador para todas aquellas personas que no encuentran su lugar en el mundo: "Hay que tomárselo como un reto que te dé placer, que sea divertido. ¿Querés hacer esto?, ¿Por qué no? Hacelo, lanzate, veamos qué pasa", concluyó.

¿Cómo fue que llegaste a este proyecto?

-Fue un flash. Yo estaba en París y en ese momento había una convocatoria abierta en la que empezaban a buscar quién podía ser de Cris Miró. Obvio no me llegó, lo que pasó es que muchas de mis amistades argentinas que vivían acá o vivían en París, me lo mandan inmediatamente.

Tengo un aluvión de mensajes de todas: "loca, preséntate". Obvio yo la más loca me presenté y era una cosa medio lejana en ese momento digo: "Estoy acá, estoy haciendo una cosa muy diferente", pero me presenté y fui avanzando fases y en un momento dado llegué acá y acá estoy con vos.

¿Cómo conociste a Cris Miró?

-Mi historia viene de lejos con ella. La primera vez que leí acerca de Cris Miró fue hace muchos años en el libro de "Las Malas" de Camila Sosa Villada. Ahí hay un momento en el que ella la menciona y hace una descripción hermosa de ella, en ese momento algo se encendió dentro de mí y comencé a buscar información sobre ella, leí todo lo que había y desde entonces siempre fue una referencia para mí. Siempre estuvo ahí, siempre fue como una especie de faro en el camino.

"Las Malas", el libro de Camila Sosa Villada que inspiró a Mina Serrano

Cris Miró iluminó el camino de mucha gente que la veía y quería estar ahí, ¿fue tu caso?

-Fue mi caso. Ella me ayudó o me inspiró a tomar ciertas decisiones, me dio cierta confianza, me hizo confiar más en mi feminidad, en mi caso por ahí no veía a nadie que se pareciese a mí en mi entorno. A veces nos pasa a algunas personas que tenemos esa falta de referencias y de pronto cuando descubrís a alguien que gravita en la misma órbita que vos, que tenés esa misma frecuencia -por ahí obvio somos personas diferentes- hay algo de "Yo me reconozco en ella", hay como algo que dice "Venimos del mismo lugar" y eso te inspira, eso te hace crecer y ojalá que pueda seguir teniendo ese efecto e inspirar a mucha más gente.

Contanos un poco sobre tu vida

-Yo busqué mucho, viajé por muchos lugares. Nací en Granada, que es una ciudad chiquita del sur de España, es hermosa, pero en ese momento yo no me encontraba, miraba a mi alrededor, en mi entorno no veía a nadie que se pareciese o que hiciese algo parecido a lo que yo sentía que tenía que hacer; yo tenía otro llamado.

Mina Serrano

Entonces con 17 me fui, llego a Madrid, allá estudié Arte Dramático, estuve un tiempo, de ahí salté a Berlín. En Berlín aprendí todo lo malo, aprendí muchas cosas, ya te contaré. Pero sí, en Berlín actuaba, hacía performance, hice mucho cabaret y en un momento dado, por otras cosas de la vida, empecé a trabajar en París. Me descubren de modelo y empiezo a trabajar allá y eso me hizo mudarme y en este último periodo vivía en París hasta que llegué acá para filmar esto.

¿Sufrís bullying? ¿Cómo te afecta?

-Es un poco complejo, porque si bien es cierto que eso te hace ser más fuerte, aún así no desearía que me hubiese pasado. Por suerte encontré la manera de convertir eso en fuerza, en confianza y me hizo buscar con más ahínco quién era y buscarlo en otro lugar

Por otro lado, creo que hay otras muchas maneras en las que podemos hacernos más fuertes y descubrirnos desde un ambiente más amable. No se lo deseo a nadie.

¿Qué tenés para decirle a toda la gente que sufre por no ser como quiere ser?

-Eso es muy complicado, yo lo que te puedo decir es que si de algo me siento orgullosa es que siempre fui para adelante. Busqué, salí de mi casa, no tuve miedo de irme a otros países y probar mil cosas, siempre en consonancia a lo que yo sentía que tenía que hacer en ese momento.

Hay algo de tomárselo como un reto, como un reto que te dé placer, que sea divertido. ¿Querés hacer esto?, ¿Por qué no? Hacelo, lanzate, veamos qué pasa.

Yo hace 10 años era un adolescente con la cara llena de granos en Granada mirando el techo mientras me daban una clase de historia, soñando con vedettes, soñando con actrices de Hollywood, soñando... Jamás me imaginé en ese momento todas las cosas que me pasaron maravillosas hasta ahora.