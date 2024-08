Moria Casán cuestionó la foto de Fabiola Yáñez: esto decía el comentario que borró

Los usuarios de las redes sociales parecen haber metamorfoseado a defensores de los derechos de la mujer preocupados por la violencia de género mientras rasgan sus vestiduras impartiendo discursos de moral y buena ética. El caso de violencia de género de Alberto Fernández contra Fabiola Yáñez levantó una oleada de odio hacia la perspectiva de género que se forjó durante muchos años en Argentina.

Así, cada uno de los actores satelitales de la cruenta historia entre Fernández y Yáñez se ve afectado por su postura frente al hecho. Una de ellas fue Moria Casán quien de alguna manera cuestionó la piel con hematomas de la ex primera dama y las redes sociales se le vinieron encima.

El comentario de Moria Casán

Un usuario de X @nicolasmercado expuso: "No lo puedo ni ver a Alberto, debe pagar el daño. Pero esto es un golpe y lo otro es maquillaje", dijo y siguió: "Se llama ojo de panda y se trata de los Illuminati".

Acto seguido, Moria expresó: "Coincido". El comentario que tuvo varias respuestas inmediatas, fue borrado minutos después pero ya había recibido el hate de las redes: "¿No le crees a una víctima que encima tiene pruebas??Moría sos y serás mega machista"; "Pero Moria por favor lpm u have one job. stay strong"; "Coincidís cuando es del lado de los kakas pero si es del otro lado sabes como ya están en la calles zapateando siempre tuvieron doble vara"; "Qué sabés Moria que los demás no?"; "La verdad no importa acá, hay que hacerlo re pi**", comentaron los usuarios.

Moria Casán

Sin embargo, otros dieron el beneficio a la duda: "Yo le creo a Fabiola más allá de las fotos, que me parece innecesario mostrarlas, pero lo del ojo es 'raro', leí que muchos médicos opinan igual. Con semejante trompada el ojo rojo debería tener, no digo que Fabiola mienta puede ser que algún medio truchó la foto porque sería aún peor"; "Alberto Fernández será lo que será pero yo no veo un derrame en los ojos, ni un vaso sanguíneo... Ni una venita, por fuera simula en compota y por dentro, blanquito... Un problema de pareja que se hizo mediático mientras la siguen fugando. Le sigue saliendo redondo el negocio al Gobierno"; "En mi pasado de boxeador (era joven), recuerdo una pelea sin guantes (por ego) y me golpearon en el ojo, se me hizo una linea negra debajo del ojo, la verdad si tengo que reconocer que un circulo negro alrededor del ojo es raro"; "Cualquiera que haya visto un hematoma alguna vez sabe que éso no es un hematoma... Hay series de fotos en las que se ve la evolución día por día de un hematoma: en ninguna van a encontrar ese color... Aparte el tamaño, ¿le pegaron con el puño de un bebé?".

Horas antes, La One habló del tema con el programa "A la Tarde" y desconfió de las acusaciones contra el ex presidente: "Muy loco todo, la realidad siempre supera la ficción. Raro, sensacionalista. Se mezcla la política, los pases de factura. Una mezcla oscura, rara. Hay un nivel de coctelería acá, medio licuadora, medio picadora de carne rarísimo".

"Todo es una 'opereta' cuando se está en un poder. Siempre hay un operador mediático, una verdad, una mentira. Yo me como todo lo que veo en noticias y no lo termino de procesar", agregó la artista. Moria contó cómo fue que compartieron trabajo en "Incorrectas": "Hacía ocho meses que ella le pedía ir a trabajar con nosotros. En ese momento no era primera dama, era la novia de Alberto. Ella ya había hecho teatro, pero quería visibilización mediática. Y yo soy como Roma, todos los caminos conducen a mí, pero no somos amigas".

"Yo no creo que lo de Fabiola sea una fake. Es tan potente como imagen y como todo. No hay que poner en ningún lugar de altar nada. Me cuesta creer que sea capaz de inventar algo así. Esto me desborda", consideró. "Me imaginaba que estaba escribiendo un libro sobre Olivos, no sé si iba a ser una cosa interesante para contar y ahora salió esto... Yo creo que si a un hombre se le acusa de lo que se acusa, le creo más que esté en un estado depresivo que no le esté pasando nada. Creo que sí está en un momento en el que un camión con acoplado le pasó por encima. Por más que hagas meditación trascendental todo el día, no te puede no afectar esto".

Oleada de hate

La que también recibió una catarata de comentarios de odio fue la periodista de espectáculos Tamara Pettinato tras difundirse un video suyo junto a Fernández en el despacho presidencial.

Allí, la escena era clara: se decían te amo, ella le escribía una carta de amor, él le preguntaba cuánto lo quería. Si bien estas visitas se dieron en el marco post pandémico, la periodista quedó en el ojo de la tormenta quitando el foco en la verdaderamente preocupante: qué pasará con Alberto Fernández de ahora en adelante.