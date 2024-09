Moria dio cátedra de amor propio en micro bikini: así está a sus 78 años

¡Oh, sí! Moria Casán volvió a sorprender con un solo video a toda Argentina. Es que se olvidó del invierno en Buenos Aires y se mostró en bikini, con un despampanante cuerpo para demostrar, una vez más, quién manda en la escena de la farándula nacional.

Moria, que no para de trabajar a sus 78 años, realizó un video publicitario para vencer cremas con colágenos, que aseguran la juventud y la buena salud de la piel del rostro en particular y del cuerpo en general.

El video que sorprendió a varios

La "One" se mostró orgullosa de sí misma y dejó atrás los complejos que traen aparejados la aparición de "imperfecciones" a lo largo de la vida. Sin embargo, como un modelo a seguir, Moria expuso todo el esplendor de su figura y empezó un video de autoayuda en una micro bikini.

"Si te gustaría cuidarte y consentirte, mi colágeno es ideal para vos", reza la primera parte del video de la mujer con la lengua karateka más famosa del país. Luego, se la ve posando cual diosa en su habitación tomando el complejo vitamínico que al parecer, la hace ver espléndida.

Además, lanzó una fuerte reflexión sobre el autocuidado relacionado con el poder del dinero: "Los únicos que disfrutarán el dinero son los que cuidaron su cuerpo. El resto usará el dinero para cuidar de su cuerpo y no para disfrutar el dinero por no cuidar a tiempo la única herramienta con la cual se vive", explicó la One a través de una voz masculina locutada.

Moria Casán dio cátedra sobre el poder del cuidado personal: "El cuerpo, tan importante en todos los sentidos de la vida... Cuídalo con amor y llevarás un paso adelante de todo aquel que no tuvo la fuerza de voluntad para hacerlo", explica el video.

Moria, la One, también en autocuidado

La exótica modelo de los '80 y los '90 ahora se aggiornó y tiene su propio stream en el canal Picnic Extraterrestre, donde invita a los famosos mejor plantados de la escena pero también cuenta varias de las intimidades de su vida.

Moria Casán en Picnic Extraterrestre junto a Lali

Su programa, llamado Nave Nodriza se volvió re-contra famoso y es allí donde la One contó cómo duerme para mantenerse espléndida, fresca y para evitar la aparición de várices: "Este es mi secreto, tal vez", dijo y continuó: "Duermo con el culo bien apoyado al borde de la cama, a la cabecera, para que no quede la columna doblada. Después, me pongo un almohadón de esos especiales para estar sentada", dijo causando estupor en la actriz Julieta Díaz que la acompañaba aquella jornada.

Más diva que nunca, Moria Casán explicó con lujo de detalles su postura para descansar: "Mis piernas están arriba, por supuesto, no sentada, para no tener ni una arañita ni media várice ni nada. Duermo como en un trono. Es la mejor manera de dormir y el cuello no se me cae. Duermo divina y después cuando me levanto dos veces a hacer pis a la noche agarro y me saco la almohada y me pongo en posición horizontal, siempre del lado izquierdo".