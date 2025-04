Linkin Park en Argentina: los secretos mejor guardados del show más prometedor del año

La espera terminó... ¡al fin!. Linkin Park, la legendaria banda que redefinió el rock alternativo y el nu-metal, vuelve a pisar suelo argentino tras siete años de ausencia. El próximo 31 de octubre, el Parque de la Ciudad será el epicentro de una noche histórica que promete quedar grabada en la memoria de todos y todas sus seguidoras.

El regreso de esta icónica agrupación no sólo marca un reencuentro con sus fans, sino también un nuevo capítulo en su trayectoria. Desde la trágica partida de Chester Bennington en 2017, quien falleció en su hogar en California a causa de una profunda depresión, la banda ha atravesado momentos difíciles. Es por eso que este regreso representa una celebración de su legado y un homenaje a su inigualable líder con la voz de Emily Armstrong.

Linkin Park en Argentina

Las entradas para este evento único estarán disponibles en preventa desde el 1 de abril a las 10:00 horas para clientes Santander American Express, mientras que la venta general comenzará el 3 de abril a la misma hora. Todos los tickets se podrán adquirir exclusivamente a través del sitio web oficial allaccess.com.ar.

En paralelo a su regreso a los escenarios, Linkin Park sorprende con el lanzamiento de su nuevo sencillo Up From The Bottom, que forma parte de la Edición Deluxe del álbum From Zero. Este disco, ganador del premio Álbum de Rock del Año en los iHeartRadio Music Awards, incluye tres canciones inéditas y una edición ampliada con cinco pistas en vivo.

La gira Zero World Tour llevará a la banda por varios países de Latinoamérica, incluyendo Brasil, Chile, Colombia y Perú. Este tour mundial será la oportunidad perfecta para presentar oficialmente su nuevo álbum homónimo y revivir los clásicos que marcaron generaciones.

El sonido renovado de Linkin Park mantiene intacta su esencia, mezclando magistralmente rock, nu-metal y electrónica con una energía fresca y vibrante que fascinaría a cualquier fanático. Queda además iniciada una nueva etapa que simboliza un renacer para la banda, fiel a sus raíces pero con la mirada puesta en el futuro.

El impacto de From Zero fue arrollador desde su estreno en 2024, con éxitos como The Emptiness Machine y Heavy Is The Crown dominando las listas de Billboard y acumulando millones de reproducciones. Estos logros consolidan a Linkin Park como una fuerza arrolladora e imparable en la escena musical actual.

La noche del 31 de octubre promete ser una celebración absoluta para los amantes del rock alternativo. El regreso de Linkin Park a Argentina es mucho más que un concierto: es un evento cargado de emociones, recuerdos y energía renovada. Una oportunidad única para disfrutar de los clásicos que marcaron una época y descubrir el sonido fresco que define esta nueva etapa.