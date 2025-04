Vanina Biasi respondió contundente al procesamiento de Rafecas y arremetió: "Sionismo no es judaísmo"

El juez federal Daniel Rafecas procesó este lunes 7 de abril a la diputada del Partido Obrero Vanina Biasi por presunta violación a la Ley Antidiscriminatoria 23.592. La medida judicial se originó tras una serie de publicaciones realizadas por la legisladora en la red social X el 27 de noviembre de 2024, en las que -según el magistrado- se comparaba al Estado de Israel con el régimen nazi y se le atribuía un rol genocida.

En el procesamiento, Rafecas sostuvo que los mensajes difundidos por Biasi "superaban con creces los límites de la libertad de expresión" y calificó las publicaciones como " agraviantes hacia la comunidad judía ". El juez también subrayó que las manifestaciones de la diputada "igualaban las resultas del conflicto armado en esa región con el Holocausto". Además, mencionó que "no se le puede escapar la particular circunstancia de que nuestro país sufrió dos atentados guiados por el odio antisemita".

Daniel Rafecas

La decisión judicial fue acompañada por un embargo de diez millones de pesos sobre los bienes de la legisladora y se dictó sin prisión preventiva. Según fuentes judiciales, el procesamiento incluyó seis posteos realizados por Biasi en relación con la liberación de Emily Hand, una niña que había estado cautiva en manos de la organización Hamás.

En los fundamentos del fallo, Rafecas señaló que las publicaciones podrían haber tenido como objetivo "la justificación o promoción de la discriminación religiosa, alentando y/o incitando a la persecución o el odio contra un grupo de personas a causa de su religión, nacionalidad o ideas políticas".

Vanina Biasi

La denuncia que dio origen al caso fue presentada por el fiscal federal Carlos Stornelli. El procesamiento podrá ser apelado ante la Cámara Federal porteña y, de confirmarse, derivaría en un juicio oral y público.

La reacción de Biasi

Biasi no tardó en levantar su voz y responder al procesamiento desde sus redes sociales, donde cuestionó la independencia del Poder Judicial y defendió sus publicaciones.

La diputada afirmó que "la procesan por estar en contra de un Estado genocida" y aseguró que "no violó" la ley antidiscriminatoria. Según su perspectiva, tanto la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) como Israel "tienen sus jueces", entre ellos Rafecas, quien "se guardó su fallo para esta etapa electoral para ver si puede darle una mano mayor a sus amigos del poder político y económico", apuntó incendiaria.

El incendiario tweet de Vanina Biasi

En otro tramo de su respuesta, Biasi señaló que el juez había sido anfitrión de eventos organizados por la DAIA "en muchas oportunidades" y acusó al magistrado de favorecer a esta entidad con su decisión: "'Justicia independiente' es lo que no hay en nuestro país y no lo digo ahora que me toca vivirlo a mí", expresó la legisladora.

Biasi también calificó el fallo como una medida que "coarta la libertad de expresión" y afirmó que sus publicaciones no constituyen antisemitismo, sino una crítica al gobierno israelí y al supremacismo .

Vanina Biasi

En esa línea, Biasi fue contundente con su respuesta: "Me procesan por dos tuits, en uno explico por qué es nazi el supremacismo, siempre, y en otro cuento que el gobierno de Netanyahu mintió frente al caso Emily". Además, señaló que el fallo "banaliza el antisemitismo" y lo vinculó al discurso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

La diputada Vanina Biasi reafirmó su postura contra las políticas del Estado de Israel hacia Palestina y concluyó sin pelos en la lengua: "Abajo el apartheid y exterminio del pueblo palestino. Viva el movimiento internacional que lucha contra los genocidas israelíes. Sionismo no es judaísmo".