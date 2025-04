De "Uruguay es como una provincia argentina" a "no inventaron nada": Colapinto en modo diablo contra los vecinos

La velocidad que mostró durante la última temporada en las pistas de Fórmula 1 Franco Colapinto, se vio este fin de semana en una entrevista del podcast Nude Project, en la cual fue durísimo contra la República Oriental del Uruguay. Con un montón de lugares comunes, y con el perfil descontracturado que lo caracteriza, el ahora piloto de Alpine soltó un montón de conceptos negativos contra los vecinos del otro lado del Río de la Plata.

"Uruguayos hay muy pocos. No sé bien la población. ¿Tres millones? O sea, Uruguay es como una provincia argentina. Son como parte de Argentina", aseguró Colapinto en la entrevista. Esta primera bomba, con la típica chicana que le suelen hacer los argentinos a los uruguayos, fue la puntita nomás de un montón de aseveraciones que soltó a partir de que sus entrevistadores le dijeron que el mate se había inventado en el país de Enzo Francescoli.

"El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco. No inventaron un choto. Se copiaron todo", sentenció el piloto en su última declaración contra la nación vecina. "Uruguay no es que inventa cosas, es que se llevan lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino", añadió.

Antes se había referido a Edinson Cavani, el delantero estrella que juega en "Boquita". "El chabón es argentino ya. Habla argentino, es todo argentino", sostuvo Colapinto. "A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos. ¿O no? Bien Uruguay igual, eh", ironizó después.

Franco Colapinto crece como figura tanto dentro como fuera de la pista.

Las repercusiones sobre las agresivas declaraciones de Colapinto no se dejaron esperar. "A este pibe lo mejor que le puede pasar es un representante que lo guíe un poco para que deje de hablar tanto. De lo contrario va a terminar su carrera antes de empezar. Está muy arriba", opinó un usuario de X (ex Twitter) al respecto. "Este muchacho si sigue declarando así, va a terminar solo participando en realities. Necesita alguien que lo aconseje, que lo quiera de verdad, y de paso, que se busque un agente de relaciones públicas para que lo acompañe en las entrevistas", aportó en ese sentido otro perfil de la misma red social.

Lo cierto es que el piloto ya acostumbró al público a hablar suelto y sin temor a las represalias. Más allá de lo nada ciertas de sus declaraciones, es un hecho que Colapinto tiene un don para resaltar a partir de su comportamiento, tanto dentro como fuera de la pista.