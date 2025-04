Wanda Nara, redes bloqueadas, OnlyFans y un juicio millonario: una "Bad Bitch" en problemas

Wanda Nara no da respiro. Cuando creés que la semana será tranquila en el mundo del espectáculo... ¡pum! Wanda. Cuando pensás que lo peor que podía pasarle era que le cierren el Instagram... ¡zas! Wanda. Cuando imaginás que después de tanto escándalo va a guardarse un tiempito... ¡boom! Wanda otra vez. Esta vez, vestida de "Bad Bitch", con una cuenta nueva en OnlyFans y una posible demanda millonaria en camino. Sí, la mediática más mediática de todas está on fire, y no precisamente por los posteos hot.

El último viernes había arrancado tranquilo. Wanda mostró su outfit, su make-up, sus tacos altos y algunos peluchois gigantes que le habían regalado sus seguidores. Nada que no hayamos visto antes. Pero mientras ella subía stories, la Justicia le bajaba el martillo: 30 días sin redes sociales, por no cumplir con la revinculación de sus hijas con su ex, Mauro Icardi. TikTok, Instagram y Facebook debían cerrar por orden del Juzgado Civil N.º 106. Pero si algo no hace Wanda, es acatar en silencio.

Horas después de la resolución judicial, anunció: "Si no es por acá, nos vemos en OnlyFans 😈" Y ahí sí: Internet explotó. "Hola... no soy Wanda. Acá soy la BADBITCH y punto", dice su bio en la famosa plataforma para adultos. La suscripción cuesta 50 dólares mensuales, y el acceso a su chat privado, otros 100. El perfil es nuevo, pero no tanto el contenido. Y ahí es donde empieza el verdadero escándalo.

Porque resulta que Wanda ya tenía firmado un contrato exclusivo con Divas Play, otra plataforma erótica en la que desembarcó en 2024 como su imagen internacional. Según reveló Yanina Latorre en Socios del espectáculo, el contrato que firmó Wanda es tan hot como su contenido: no tiene duración en el tiempo, sino que rige hasta que facture 5 millones de dólares. Y atención: Wanda ya lleva 3,5 millones facturados... aunque todavía no tocó un solo dólar.

El problema no es tanto que Wanda abra una nueva cuenta, sino que lo haga en una plataforma competidora. En palabras de Yanina: "Divas Play te contrata. Vos firmás. No podés subir nada erótico a otra red. OnlyFans es libre, como Instagram, pero Divas tiene exclusividad. Y Wanda la rompió." ¿Las consecuencias? Tremendas. El contrato tiene cláusulas que le prohíben expresamente publicar en otras plataformas similares hasta alcanzar el monto pactado.

Wanda Nara ignora a la Justicia y a sus contratos

¿La multa por romper el contrato? Según fuentes cercanas a la empresa, podría ascender a 10 millones de dólares por cada contenido subido en la competencia. Sí, por posteo. Todo esto, según cuentan los que la conocen, habría empezado por una calentura. Literal. "Lo hizo para molestar a Icardi", le deslizó una fuente a Latorre. Una especie de venganza erótica. Y como frutilla del postre, Wanda misma lo dejó entrever en sus redes: "Yo nunca me caigo. Tomo envión." Y

Firmado en mayo de 2024, el contrato con Divas Play la convirtió en una verdadera reina del contenido hot, con producciones internacionales, videos personalizados y una comunidad fiel. 12 dólares por acceso a su perfil, videollamadas exclusivas, y un equipo que viajó a Europa solo para cerrar el acuerdo. Wanda celebró en su momento con un posteo donde prometía "producciones muy fuertes" y se mostraba al borde de la censura.

Pero el detalle que podría costarle carísimo es que el contrato no tiene vencimiento cronológico, sino que vence cuando factura 5 millones de dólares. Y ella, con sus movimientos más recientes, parece estar muy cerca... de perderlo todo. Mientras el juez espera que se cumpla la orden de suspender sus redes, Wanda sigue subiendo contenido a su Instagram, promocionando su OnlyFans y, como si fuera poco, anunció que empieza a grabar una serie sobre su vida.

Wanda Nara se creó su propia cuenta de Only Fans

La WandaSerie podría ser el siguiente hit de la falsa diva, si antes no la tapa una montaña de demandas legales. Lo cierto es que Wanda no tiene paz. Pero tampoco la quiere. Se alimenta del escándalo, lo cabalga como una profesional y, si hay que enfrentarse con jueces, contratos millonarios, ex maridos o plataformas XXX, lo hace con un make-up intacto y una frase que ya es su bandera: "ME ACTIVO MÁS QUE NUNCA".