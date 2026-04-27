Nacho Elizalde apuntó a la crisis textil tras los Martín Fierro de la Moda: "Estamos en un momento horrible"

El paso de los Martín Fierro de la Moda 2026 dejó más que looks y premios: también abrió una discusión sobre la crisis de la industria textil. El conductor de OLGA, Nacho Elizalde, utilizó sus redes sociales para expresar su frustración tras perder en la terna de "Mejor Estilo Masculino en Streaming" y apuntó directamente al silencio del evento frente a la situación del sector. "Me hubiera gustado haber ganado el premio simplemente para hacer mención al terrible momento que está viviendo la industria textil en Argentina. Pensé que alguien iba a decir algo, pero lamentablemente no", escribió en su cuenta de X.

Me hubiera gustado haber ganado el premio simplemente para hacer mención al terrible momento que está viviendo la industria textil en Argentina. Pensé que alguien iba a decir algo, pero lamentablemente no.

Es importante bancar la industria argentina, tenemos talento de sobra y... — nachoelizalde (@nachoelizalde) April 27, 2026

Y luego, agregó: "Es importante bancar la industria argentina, tenemos talento de sobra y estamos en un momento horrible". El descargo de Elizalde contrastó con el tono festivo de la ceremonia, que consagró a Juana Viale con el Oro y celebró a figuras y profesionales del mundo de la moda. Mientras en la alfombra roja se destacaban diseñadores, estilistas y celebridades, la industria que sostiene ese universo atraviesa uno de sus peores momentos.

Los datos son contundentes. Según la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), el sector registró en enero el nivel de actividad más bajo desde 2016, con apenas un 24% de utilización de su capacidad instalada y una caída interanual del 23,9%. Es decir, casi ocho de cada diez máquinas permanecen paralizadas. Uno de los factores centrales de la crisis es el crecimiento de las importaciones a precios extremadamente bajos. Más del 70% de los productos textiles ingresaron al país con valores que ni siquiera cubren el costo de la materia prima, generando una competencia que el entramado local no puede sostener.

Se registraron operaciones con remeras de algodón por menos de un centavo de dólar, toallas por debajo de 0,30 dólares el kilo y jeans por menos de un dólar. Este fenómeno no solo distorsiona el mercado, sino que erosiona la producción nacional. El deterioro también golpea al empleo. En diciembre de 2025, el sector contaba con 100.000 puestos formales, unos 12.000 menos que un año antes. Desde fines de 2023, la pérdida acumulada supera los 20.000 puestos, en una caída ininterrumpida.

La caída del empleo de la industria textil

A pesar de algunos indicadores de consumo que muestran leves repuntes en ventas -muchas veces sostenidas con precios por debajo del costo-, el panorama general sigue siendo crítico, con empresas operando con márgenes negativos. Mientras la gala organizada por APTRA buscó "hacer hablar de moda en el prime time", de acuerdo con los propios organizadores del evento, Nacho Elizalde -dueño de su propia marca de ropa inspirada en su perrita llamada "Tranca"- buscó mostrar que detrás del brillo, la industria atraviesa una crisis profunda.