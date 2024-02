"Nene, me vas a extrañar": del breve beso entre Nacho y Coti al ataque de celos de Romina en redes

Los integrantes de la última edición de Gran Hermano, que tuvo como ganador a Marcos Ginocchio, no dejan de dar que hablar. Mientras que hace algunas semanas se corrió la versión acerca de un amorío entre Nacho Castañares y Romina Uhrig, ahora aparecieron imágenes del ex de Lucila "la Tora" Villar a los besos con Constanza "Coti" Romero, lo que causó que la ex diputada nacional explotara de celos a través de las redes sociales.

En una fiesta Bresh fue que se besaron Nacho y Coti. Ellos habían tenidos sus respectivas parejas dentro del juego, ya que mientras que él estuvo con la conductora del streaming de Telefe de la actual edición del reality, ella hizo lo propio con Alexis "El Conejo" Quiroga, con quien vivió una relación tóxica que hasta los tuvo enfrentados en el Bailando 2023. El beso entre ellos es innegable, a pesar de que él lo desmintió en una nota con el ciclo de Georgina Barbarossa.

Es que pocas semanas atrás se lo había vinculado a Nacho con Romina y, si bien todo el entorno de ambos también desmintió el hecho, ahora los movimientos de Uhrig en las redes sociales lo dieron por totalmente confirmado. La ex diputada nacional subió un video a su TikTok donde se la ve cantando junto a una de sus hermanas una canción de despecho: Tu amor de "La Joaqui". "Cuando te vi con ella, me quise re matar, pero me muestro chelo, no me vas a ver quebrar. Aunque otra zorra ocupe mi lugar, nene me vas a extrañar", fue el fragmento que publicó, con ella cantando a cámara.

Más allá de que la carga metafórica del video era suficiente, hubo otros gestos que dejaron en claro el enojo de Uhrig con el nuevo amorío de su ex compañero de reality. Ella le puso me gusta a un comentario que le dejaron en la publicación: "Romina cuando vio el video del beso de Nacho y Coti". Un gesto que no puede ser interpretado de otra manera más que como una confirmación de la certeza acerca de que existió un romance entre ella y Castañares.

Romina Uhrig le dio me gusta a algunas publicaciones que delataron que fue real su amorío con Nacho Castañares.

Y por si faltaban más acciones que confirmen esto, en la cuenta de X (ex Twitter) de Romina también quedaron evidencias de esto. Allí likeó un posteo que mostraba el beso con Coti y comentaba sobre el hecho: "Este no tiene vergüenza. Terrible infiel es, le viene bien cualquiera. Se las garcha y después va así con todas. Se pasa este pibe". También le dio me gusta a otra foto de ella que subió una fanática que escribió: "¿Cambió caviar por mortadela? Sí, la mortadela se repite (Con el respeto que la mortadela merece)".

Ya los rumores acerca de que Coti había tenido una historia con Nacho habían sido negados, pero era cuando él todavía estaba con Lucila. Ahora es innegable el acercamiento entre ambos, que da lugar a un nuevo shippeo del público: Nachoti. Tan innegable es, que hasta motivó que Romina también confiese que estuvo con él.