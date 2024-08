Nico Occhiato declaró su amor a Flor Jazmín Peña con una indirecta que golpea de lleno a su ex, Flor Vigna

Nico Occhiato vive en un presente a puro éxito, no solo en su ámbito laboral con el crecimiento de su productora de stream Luzu TV, sino que además en lo amoroso apostó a seguir sus sentimientos y se encuentra enamorado de Flor Jazmín Peña. El pasado domingo, el empresario compartió, en su cuenta personal de Instagram, una dedicatoria de amor por el cumpleaños de su novia.

El sábado, la bailarina celebró su cumpleaños número 30 rodeada de sus personas más queridas. En la fiesta "La Mala", juntó a familiares y amigos para brindar por un año mas de vida. Por su puesto, allí estuvo presente el conductor de Nadie Dice Nada; se lo vio atento a su chica en toda la noche en un video compartido en la cuenta de Instagram de la influencer, donde grabó a todos sus invitados. Allí su novio la sigue con la mirada y le tira un beso.

Nico Occhiato declara su amor a Flor Jazmín Peña

Mientras ella lució su look, Occhiato presumió su maravillosa historia de amor en un carrusel con fotografías que dejaron en evidencia que los tortolitos comenzaron su relación en octubre del año pasado, aunque ellos dicen que fue en diciembre.

El cumpleaños de su novia fue el día perfecto para sacar a flote todos sus sentimientos guardados: "Feliz cumple amor de mi vida. Te vi por primera vez disfrazada de un personaje de 'La Casa de Papel' en el que ni siquiera se te veía la cara y no me preguntes por qué me llamaste la atención entre cinco personas que estaban igual, quién iba a decir que un tiempo después te ibas a convertir en mi persona favorita...", comenzó.

El romántico posteo de Nico Occhiato

El chico de Luzuriaga pasó de ser el galán de los boliches a estar completamente enamorado. Su posteo dejó la vara alta al confesar: "Se puede estar incendiando el mundo y yo voy a estar hipnotizado en tus ojos". Además, el joven agradeció a Flor Jazmín Peña por los grandes éxitos que consiguió a su lado, desde los proyectos nacionales que ocurriendo en el último tiempo hasta sus viajes laborales y por disfrutes al exterior. En las fotografías se los vio por los parques de Disney, por ciudades europeas y hasta recorriendo Miami en un descapotable.

Nico Occhiato no solo declaró su amor, sino que además tiro un palito a su ex novia, Flor Vigna: "Nos enamoramos y ahí entendí que claro, no hay chance que nuestras almas no se conozcan de otras vidas, porque la sensación de familia cuando estamos abrazados y nos sentimos yo, al menos, no la sentí nunca en mi vida...", una venganza luego de que la cantante lo dejó como "picaflor" en sus canciones.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en el cumpleaños número 30 de la bailarina

Flor Jazmín Peña cumplió 30

La bailarina reunió a sus amigos y familiares en una fiesta donde el baile y la diversión no faltaron: "Imaginate poder invitar a un lugar todas las personas que querés, que vayan y encima verlas felices celebrándote. Una locura, me siento rodeada de mucho amor", escribió en su posteo de cumpleaños.

En las ultimas transmisiones de Nadie Dice Nada la joven admitió tener miedo a la nueva etapa de los treinta, sin embargo, una vez que llegaron agradeció todo lo bueno que vino. Con un look total black, Flor Jazmín Peña lució un corset en forma de corazón, usó jeans tiro bajo, combinado con un cinturón negro, y para finalizar unas botas de cuero con adornos plateados. Con mucho glitter, su torta fue el centro de atención junto a las luces neón.