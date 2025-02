¡No dejó títere con cabeza! Yanina Latorre reveló que La China Suarez "icardió" a La Joaqui: "La detesta"

Hace apenas unos días, Yanina Latorre enfrentó mediáticamente a la China Suárez tras recibir una amenaza judicial. En esta línea, la angelita chicaneó a la actriz diciendo que la audiencia conoce la lista de hombres con los que se encamó y no por sus trabajos. Mucho no se equivocaba, ya que en las últimas horas se conoció otro amorío de la joven por el cual terminó con una amistad. La belleza no quita lo siniestro; y este parece ser el caso de la ex Casi Ángeles.

Con el Wanda Gate en la cresta de la ola, Latorre nombró a las mujeres que fueron víctimas de la artista: empezando con Wanda Nara, ya que actualmente mantiene una relación con Mauro Icardi, continuando por Eugenia Tobal, Pampita, y la que se desconocía fue Brenda Gandini. Sin embargo, el listado no termina allí, sino que Joaquinha Lerena de la Riva, conocida artísticamente como "La Joaqui", también habría terminado con el corazón roto por culpa de su amiga.

La China Suárez "icardió" a La Joaqui

"Con La Joaqui eran amigas y la detesta porque se garch... a Ecko. Y así con todas. Ves la lista y es tremendo", indicó Yanina en diálogo con Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa en El Ejército de la Mañana, el programa que ambos conducen en el canal de streaming Bondi Live.

Si bien, la China Suárez y la representante del trap argentino no se pronunciaron sobre su distanciamiento, solo es necesario entrar a sus respectivas cuentas de Instagram para entender que algo se rompió. Y es que, meses atrás, las jóvenes compartían imágenes juntas luego de que la música las uniera como grandes amigas: no sólo compartían el mismo círculo de amistad, sino que además pasaban el rato con los hijos de cada una y se apoyaban en los proyectos laborales.

Yanina sacó los trapitos al sol y fue directamente contra la actriz por "meterse con hombres casados" y poner en duda la credibilidad de la información que comparte a diario en sus redes sociales: "Yo tengo moralidad. Si me meto con un casado, no voy a ser amiga de la mujer. Hay tantos tipos...", acotó no sólo de la traición hacia "La Joaqui" sino también por los últimos mensajes que trascendieron de la China y Wanda Nara, donde luego de encamarse con Icardi le recomendó hacer terapia de pareja para reparar el vínculo.

"¿Se acuerdan que hace poco la novia actual de Ecko la hizo mier... y dijo de todo de ella? Era porque se encamó con Ecko cuando estaba con La Joaqui, que era amiga de ella encima", continuó Latorre, demostrando que siempre tiene pruebas de lo que informa.