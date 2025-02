Leones, peluches y chicanas: Wanda Nara, La China Suárez y un duelo que parece no tener fin

Cuando parecía que el triángulo amoroso más mediático de los últimos tiempos había quedado en el pasado, Wanda Nara y la China Suárez volvieron a encender la llama de la polémica. Esta vez, el fuego se avivó con un nuevo protagonista: un gato llamado León. El décimo cumpleaños de Francesca Icardi fue el escenario perfecto para que Wanda dejara en claro, una vez más, que ella siempre tiene la última palabra. Entre globos, torta y un festejo digno de la realeza, la empresaria sorprendió a su hija con un nuevo integrante de la familia: un gatito atigrado que la niña bautizó León. Un detalle adorable, si no fuera porque su padre, Mauro Icardi, tiene tatuado un león en el pecho, juega en el Galatasaray, apodado "Los Leones", y desde hace ya varios años adoptó este animal como su insignia personal.

La nueva mascota de Wanda Nara: un gato llamado "León"

Incluso, la propia Wanda lleva tatuado un león en su brazo junto al nombre del jugador, Las especulaciones no tardaron en llegar. ¿Fue un simple gesto de Francesca o un mensaje con destinatario? Porque si algo sabe hacer Wanda, es mandar indirectas que terminan siendo demasiado directas. Y como si el universo conspirara a su favor, el mismo día en que las imágenes del gato León inundaban las redes, la China Suárez, desde Estambul, publicó en su Instagram la foto de un peluche de león vestido con la camiseta del Galatasaray, acompañado por corazones en los colores del equipo. Casualidad, dicen algunos. Provocación, dirán otros.

La China, que en los últimos días viene mostrando, o más bien exhibiendo, su reciente, muy reciente, amor por Estambul en posteos melancólicos y fotos con miradas sugerentes, no parece dispuesta a soltar su papel en esta novela. ¿Es la protagonista o la villana? A esto se suma que hace apenas tres días, la actriz compartió otra imagen posando junto a una prenda negra con un imponente león estampado. La reacción del público no se hizo esperar: "Nunca podrá ser Wanda", "Definitivamente quiere ocupar su lugar", "Ridícula, que se cambie el nombre y listo", fueron algunos de los comentarios que inundaron sus redes.

La China Suárez publicó en Instagram un peluche de león

Pero mientras la China y Mauro pasean por Turquía en medio de esta lluvia de indirectas, Wanda hace lo que mejor sabe: seguir adelante con su agenda mediática. Desde su casa en el exclusivo barrio de Santa Bárbara, compartió fotos con sus hijas disfrutando de la pileta y mimando a León, el gato más famoso de la semana. Además, dejó en claro que su familia es su prioridad al mostrarse con su hijo mayor, Valentino, y su novia Carola Sánchez Aloe, en un desayuno familiar digno de portada de revista.

Wanda Nara y L-Gante anunciaron su primera colaboración

Por si todo esto fuera poco, Wanda y L-Gante también aprovecharon el caos para hacer su movida. En plena temporada de corazones y suspiros, la pareja anunció su primera colaboración musical con una sesión de fotos cargada de romanticismo y sensualidad. "Wanda Nara por L-Gante. Este San Valentín vas a tener una canción de amor para dedicar", escribió la conductora, asegurando que su primera incursión en la música llega con un toque de cumbia 420.

Wanda Nara y L-Gante anunciaron su primera colaboración

Con fotos abrazados en un sillón y miradas intensas frente al espejo, la empresaria y el cantante dejaron en claro que lo suyo no es un simple juego mediático. Desde la playa en Pinamar hasta la intimidad de su casa, la pareja se muestra más unida que nunca, con Wanda dejando pistas sutiles (o no tanto) sobre sus sentimientos. Así, entre leones, peluches, gatos y canciones, Wanda y la China vuelven a demostrar que el show no termina hasta que ellas lo decidan. Y mientras los seguidores eligen de qué lado de la grieta están, el espectáculo sigue su curso, con nuevos episodios listos para escribir el próximo capítulo de esta interminable saga.