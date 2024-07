¡Nueva interna en Casados con hijos! La millonaria propuesta al elenco y los que no quieren saber nada

El regreso teatral de Casados con hijo tuvo absolutamente todos los condimentos: la interna con Érica Rivas por el guión con sesgos machistas, las negociaciones desde Canadá con Luisana Lopilato -y su condición de adaptar todo el proyecto a la gira de Michael Bublé- y la pandemia que postergó por más de un año el estreno de la obra en la avenida Corrientes.

Pero, pese al drama, hay que reconocer que la apuesta fue un éxito. Por fuera del récord de entradas vendidas, la sitcom de Telefe demostró que sigue vigente y logró que Netflix les hiciera una oferta para subir todos los capítulos grabados allá por el año 2015.

Conformes con el rendimiento de la serie, desde la plataforma decidieron dar un paso más y le ofrecieron al elenco grabar una nueva temporada que saldría exclusivamente por Netflix. Un negocio millonario, en especial para los actores menos "acomodados" del elenco, como Darío Lopilato.

"Netflix dice: 'Vamos a hacer nuevos capítulos de Casados con hijos. Ocho para ser más exactos. Hoy ya pasan la serie. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos sí y otros no. Tienen mucho trabajo y son difíciles de juntar", reveló el panelista Guido Záffora en Intrusos.

El panelista recordó las complicaciones que se generaron cuando, tras el éxito en la Ciudad, la producción decidió llevar el espectáculo a Córdoba. "Luisana no estaba presencialmente, sino que lo hacía de forma virtual. Pero Netflix quiere a todo el elenco, en lo único que cedieron fue en tener a Jorgelina Aruzzi en vez de a Érica Rivas".

Pero lograr que todo el elenco acepte la millonaria propuesta no es tan fácil y una de las principales detractoras es nada más y nada menos que Luisana. "Un tema es Canadá", especificó el panelista, al tiempo que sumó: "Pero también siente que a sus 37 años hacer de una chica de 18 es otro tema. Además, tiene una agenda muy complicada".

Cabe recordar que Lopilato se radicó hace diez años en el país del norte y sólo acepta proyectos que le permitan acompañar a su marido y sostener la escolaridad de sus cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo. "Su hermano va a tratar de convencerla", destacaron.

Por fuera del Lopilato-Gate, los actores que quieren avanzar con el proyecto de Netflix enfrentan el desafío de convencer a Guillermo Francella, quien firmó un contrato de exclusividad con la plataforma Disney+ para grabar, al menos, dos temporadas más de El encargado.

"La serie tiene vida muy larga, no se va a quedar en la temporada tres. Y le hicieron un contrato de exclusividad, por lo que no puede aparecer en otra plataforma. Igualmente, le mandé un mensaje a una persona que sabe mucho y me dijo 'puntos suspensivos'. Todo se puede arreglar". ¿Se dará?