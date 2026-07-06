Haaland, el lado oculto de su vida: de su dieta con corazón de vaca a sus tiernos gestos solidarios

No solo rompe récords cada vez que pisa una cancha. Erling Haaland también se convirtió en uno de los personajes más llamativos del fútbol por sus hábitos, su particular personalidad y una serie de curiosidades que alimentan el mito detrás del delantero de Manchester City y la Selección Noruega.

Con apenas 25 años, 1,98 metros de altura y más de 350 goles como profesional , el atacante parece salido de un laboratorio. Su físico imponente, su velocidad impropia para alguien de su tamaño y una capacidad goleadora fuera de lo común le valieron el apodo de "El Androide", aunque muchos también lo conocen como "El Vikingo".

Erling Haaland se convirtió en uno de los personajes más llamativos del fútbol

Sin embargo, detrás de esa imagen intimidante aparece un futbolista con costumbres llamativas, una dieta extrema, una familia de deportistas y hasta momentos virales que lo muestran completamente diferente de la máquina de hacer goles que intimida a los defensores.

Aunque muchos creen que el talento de Haaland apareció de la nada, la realidad es que el deporte siempre formó parte de su vida.

Haaland viene de una familia de deportistas

Su papá, Alf-Inge Haaland, fue futbolista profesional y vistió las camisetas de Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City. Su madre, Gry Marita Braut, fue campeona nacional de heptatlón.

Además, su hermano mayor, Astor Haaland, también intentó hacer carrera como futbolista, aunque nunca alcanzó la élite. El propio Erling reconoció en más de una oportunidad que fue él quien le enseñó a definir cuando eran chicos.

Haaland consume alrededor de 6.000 calorías por día

Pese a ser la gran figura de la selección noruega, Haaland nació en Leeds, Inglaterra . El motivo fue el paso de su padre por el Leeds United durante la Premier League. Esa circunstancia le permitía representar a Inglaterra, pero nunca dudó en defender los colores del país de su familia.

Su despertador tiene un sonido muy particular: en 2019 sorprendió al revelar cuál era el tono de alarma de su teléfono celular.

En la cancha, Haaland rompe récord y fuera enamora a las redes

Lejos de elegir una canción de moda, utiliza el himno de la UEFA Champions League: "Es la última canción de la que estoy cansado. Siempre tengo un inicio perfecto para mi día", explicó en aquel entonces.

El mundo empezó a hablar seriamente de Haaland durante el Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2019. Allí protagonizó una actuación irrepetible: convirtió nueve goles en la histórica goleada de Noruega por 12-0 sobre Honduras, una marca que todavía permanece como una de las mayores exhibiciones individuales en una competencia organizada por FIFA.

El mundo empezó a hablar seriamente de Haaland durante el Copa Mundial Sub-20

Su adaptación al Borussia Dortmund fue sencillamente impactante. Necesitó apenas siete partidos para llegar a los diez goles con el club alemán .

Para poner la cifra en contexto:

Lionel Messi necesitó 24 partidos

Cristiano Ronaldo tardó 37

Kylian Mbappé llegó a esa cifra en 15 encuentros

o triste é que não tem como sentir raiva do haaland porque ele é muito fofo e maneiro e humilde e memeiro e não divulga bet e não é infiel https://t.co/6pVFURjNWN — Dinha 🤘 (@diinhaa28) July 6, 2026

La dieta extrema del "Androide"

Gran parte de su rendimiento físico también tiene explicación fuera del campo de juego. Haaland consume alrededor de 6.000 calorías por día, una cifra que duplica e incluso triplica la ingesta promedio de un adulto.

Entre sus alimentos habituales aparecen productos poco comunes para la mayoría de las personas:

corazón de vaca;

hígado;

abundante carne roja;

miel cruda;

leche.

El delantero considera que las vísceras son auténticos superalimentos por su enorme aporte nutricional. Eso sí, también tiene algunos gustos permitidos. Uno de sus favoritos son los kebabs, el tradicional plato de carne muy popular en Medio Oriente.

Haaland tiene una dieta estricta que impactó a muchos

Durante el Mundial 2026, la delegación noruega decidió trasladar parte de su alimentación habitual hasta Estados Unidos.

El plantel llevó:

300 kilos de salmón y trucha;

100 kilos de fletán del Atlántico;

80 kilos de queso marrón tradicional;

100 kilos de queso Jarlsberg.

Las llamativas costumbres de Erling Haaland

El chef del seleccionado, Aron Espeland, explicó que el objetivo no era reemplazar los productos locales, sino mantener las costumbres alimenticias de los futbolistas durante toda la competencia.

Aunque intimida dentro del área, fuera de ella Haaland suele protagonizar videos por gestos completamente opuestos a esa imagen. Mientras muchos futbolistas arrojan la ropa al utilero después de entrenar o jugar, el delantero suele acercarse personalmente para entregársela en la mano . También es habitual verlo pedir disculpas inmediatamente cuando golpea accidentalmente a un compañero durante una práctica o un partido.

Haaland tiene su propia marca de gomitas de pelo

Pocas figuras del deporte consiguen que cualquier gesto cotidiano se vuelva viral. En el caso de Haaland, alcanza con verlo caminar por un estadio, atarse el pelo antes de un partido o saludar a un alcanzapelotas para que las imágenes recorran el mundo y acumulen millones de visualizaciones.

Esa mezcla entre un físico fuera de lo común, una personalidad relajada y un talento extraordinario explica por qué Erling Haaland se transformó en uno de los futbolistas más populares del planeta, tanto dentro como fuera de la cancha.