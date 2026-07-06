Caputo anunció que sobran u$s3.700 millones para pagar deuda y confesó que le pidieron "hacer explotar todo"

En una conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su viceministro, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, presentaron la hoja de ruta para enfrentar los vencimientos de deuda en moneda extranjera. Con un mensaje de solvencia que busca llevar calma a los mercados, el Palacio de Hacienda confirmó que el financiamiento para 2026 está "sobrecumplido", lo que generará un excedente de u$s3.700 millones a favor para 2027.

Sin embargo, más allá de los números, Caputo se tomó un momento para recordar la herencia recibida y la presión de algunos sectores para tomar el camino más corto: el default .

Luis Caputo

El ministro fue tajante al explicar por qué la administración de Javier Milei decidió no seguir las recetas del pasado. Reveló que, al asumir, incluso voces "bien intencionadas" le sugerían una salida traumática: "Es decir, nosotros heredamos la peor situación económica de la historia y yo recuerdo cuando asumí muchos colegas -y no me refiero a digamos a colegas de la oposición o populistas- sino incluso gente bien eh intencionada, la recomendación era que hiciéramos explotar todo , que que defulteáramos que tiráramos todo y que hiciéramos lo que Argentina hizo siempre en el pasado, que simplemente le echáramos la culpa al gobierno anterior. Eso curiosamente se había normalizado en Argentina".

🗣️ "LA RECOMENDACIÓN ERA QUE HICIERAMOS EXPLOTAR TODO"



Toto Caputo aseguró que el Gobierno de Milei heredó "la peor crisis de la historia" e insistió en que ésta vez "es diferente" porque se tomó la decisión política de ordenar la Economía. pic.twitter.com/r8uXd2Q6MN — bardeonews (@bardeonews) July 6, 2026

Frente a esto, Caputo contrapuso la decisión de este Gobierno: "Y el segundo punto que lo hace bien es diferente es precisamente ese, es el de la decisión de este gobierno de respetar siempre la santidad de los contratos, de respetar el Estado de derecho, de respetar la propiedad privada".

"Las pocas veces que Argentina en en su pasado había tenido cierto orden en general, siempre se había dado porque previamente se había gatillado una crisis en donde los políticos de turno habían tomado decisiones que en general violentaban la propiedad privada", dijo Caputo respecto a la pregunta del vox populi sobre por qué ahora es "diferente" y siguió: "Muchos argentinos siempre se preguntaban por qué esos pequeños años de estabilidad no duraban. Bueno, no duraban precisamente por eso, porque en realidad eso se había originado no por una decisión o por vocación política, sino porque se había llegado a una situación extrema en donde el mercado había generado el ajuste que la política no quería hacer".

Alberto Fernández

El equipo económico detalló que la estrategia consiste en refinanciar exclusivamente el capital de la deuda heredada, mientras que los intereses se cubren estrictamente con el superávit fiscal. Esto permitirá que la relación Deuda/PBI baje de manera constante, volviendo al país "intertemporalmente solvente".

Entre los puntos clave del anuncio figuran por ejemplo la emisión local del AO29 para refinanciar vencimientos con legislación doméstica: el Buffer financiero, es decir que el supuesto excedente de u$s3.700 millones de 2026 actúa como un colchón para 2027, año electoral y por último una baja de tasas, según explicó Furiase: "En emisiones internacionales pusimos un guión y no cero. Es una opción el mercado internacional en función de cómo evolucione el mercado nacional, internacional y las tasas".

Javier Milei y Luis Caputo