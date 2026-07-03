Juanita Groisman y su despedida de Blender: "Me hubiese gustado que el final fuese otro"

Los despidos en el streaming Blender todavía no terminaron de digerirse entre el público que sigue -y siguió- el canal desde que comenzó, y que ahora se encuentra en crisis porque muchas de las caras que siguieron dejaron de estar. Una de las despedidas fue Juanita Groisman, quien se encontraba al aire el día que Fiorella Sargenti se plantó en solidaridad con sus compañeros y compañeras echadas y levantó la programación. A más de una semana del hecho, la streamer se despidió de su público y lamentó cómo fueron las cosas.

Juanita Groisman y su posteo de despedida tras el escándalo de los despidos en Blender.

"El jueves 25 fue mi último programa en Blender. El canal fue mi casa durante más de tres años. Hasta que un día no lo fue más", comenzó la despedida de Groisman que compartió en sus redes sociales. "Pasé una cantidad infinita de horas ahí dentro. Trabajé, me divertí, hice amigos, entrevisté gente espectacular y a varios hijos de puta, me amigué con mi imagen y tuve varios ataques de pánico", agregó enseguida.

La joven remarcó que en ese tiempo como trabajadora del canal aprendió "a hacer aire durante tres horas sin pausa, a leer pnts y a inventar consignas sobre la marcha". "También aprendí que nadie nunca te va a dar nada que quieras a menos que los pidas (e incluso así puede que tampoco)", lanzó, como un palo directo a la gestión que encabezó el empresario Augusto Marini, ideólogo de los despidos que conmocionaron la señal.

"Blender fue grande por el inmenso talento de sus trabajadores. Especialmente el de Juanelo y Juli Cáceres, dos de las personas más brillantes de este medio y con quienes elegiría trabajar todos los días de mi vida", elogió Juanita. "Por último quiero agradecerle a la comunidad del canal. Tuvimos una audiencia apasionada, ocurrente y muy cálida. El tiempo es lo más valioso que tenemos y que hayan elegido dárnoslo a nosotros es un privilegio y un regalo del que siempre voy a estar agradecida", añadió.

"Me hubiese gustado que el final fuese otro, a la altura de lo que supimos ser. Por suerte, lo realmente valioso me lo llevé a casa", cerró Groisman, con un sentido lamento alrededor de una despedida que no fue como hubiera deseado, tras el fuerte enlace que lograron con el público que los seguía. La publicación estuvo cargada de elogios.

La intervención de Fiorella Sargenti en la despedida de Juanita Groisman de Blender.

A la hora de compartirlo en X (ex Twitter) Groisman bromeó con el momento del cierre de la transmisión. "Nunca pensé que mis últimas palabras en Blender fueran a ser el lore del Mago Enmascarado, pero bueno, ¡nunca dejo de sorprenderme!", soltó. Sargenti, la líder que se puso al frente de la solidaridad, contestó la publicación: "Me tenté recordando que pensé 'tengo que avisarles, no van a querer seguir hablando de magos' así como si no estuviera pasando nada".