Furia Scaglione no se pudo contener: prendió el ventilador y contó la verdad más dolorosa sobre Telefe

El pasado fin de semana, Ángel De Brito y Juliana "Furia" Scaglione se cruzaron en un evento. El momento quedó registrado en sus respectivas redes sociales: por su parte, la joven grabó un video en el que el conductor se acercó hacia ella y le dio un beso en la mejilla. Por otro lado, el mediático posteó una selfie con ella; los protagonistas mantenían una tensa relación que parece haber llegado a su fin y esto quedó reflejado el 24 de octubre en el programa de stream Ángel Responde, al que asistió como invitada la ex hermanita.

Tras el encuentro, el domingo por la noche, el periodista publicó un edit de la ex participante de Gran Hermano, sentada en uno de los característicos sillones de LAM, donde no agregó ninguna frase para contextualizar. Esto no sólo revolucionó la plataforma X, sino que además incentivo a nuevas especulaciones: ¿la doble de riesgo será una nueva Angelita?

El posteo de Ángel De Brito que generó especulaciones sobre el futuro de Furia

Este jueves, Furia llegó a Bondi, donde habló de absolutamente todo: desde su relación con Telefe hasta el ninguneo a Yanina Latorre a quien definió como la "amiga celosa" de De Brito tras los comentarios de la panelista cuando el conductor anunció la entrevista.

Cabe recordar que Juliana, al no consagrarse ganadora del reality, rompió contrato con la producción de Gran Hermano y decidió continuar un camino representada por Fabián Esperon, mismo representante que su amigo Alex Caniggia: " Yo di contenido para que me hagan mier** . Si yo no le hubiera dado no hubieran tenido para editar", comenzó exponiendo su malestar ante los manejos del canal.

Furia y Ángel De Brito dejaron los rencores de lado

Luego, la ex participante dejó en claro que ese tema quedó completamente en el pasado: "Ese enojo ya pasó de lado, cuando salí se charló y pregunté por qué, por qué tanto odio ", reveló que increpó a la producción en sus primeros días fuera de la casa más famosa del país: "¿Por qué me pusieron a mí? ¿Por qué no eligieron a otro?", continuaron las preguntas ante las que, según su versión, no consiguió respuestas.

El mano a mano fue con los abogados de Telefe, y el defensor legal de Scaglione: "¿Fue fácil refundir o te pusieron algunas trabas?", consultó Ángel. Desde el punto de vista de la entrevistada, el canal la soltó sin oponer resistencia, en una charla amena. Lo que sorprendió fue el cambio de actitud de la mediática, quien días previo defenestró a cada trabajador de la empresa, y hoy su discurso fue completamente diferente: "Siempre me ofrecieron laburo, desde que salí me dieron para firmar un contrato de artista", confesó.

Aquel contrato que habrían ofrecido a Juliana "Furia" Scaglione sería el mismo que firmó Julieta Poggio, encargada de abrir los debates, de recibir a los nuevos participantes cuando ingresaron a la casa aquel primer día y estar en el panel: "Yo estaba re enojada. Me habían dejado en la calle y toda la gente afuera ", explicó sobre por qué no aceptó el trato.

Al momento de contar que su hermana Coy le explicó poco a poco lo que había generado, tanto cariño por parte de su fandom como hate por parte de quienes repudiaron su continua agresión, Ángel De Brito interrumpió: "Facturaste millones y millones", la respuesta de su invitada fue letal: "Yo no facturé ningún millón porque no tengo ningún millón". Además agregó en tercera persona que el éxito rotundo fue gracias a la protagonista Furia.