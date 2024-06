Pagano adelantó el regreso de Canosa a América TV y la acusó de querer "desestabilizar" a Javier Milei

A mediados del 2022, Viviana Canosa recurría a sus redes sociales para contar públicamente que había decidido abandonar el Grupo América por la falta de libertad de expresión en el canal manejado por Daniel Vila y compañía. Casi de inmediato se filtró que los directivos le habían prohibido poner al aire un informe crítico sobre Sergio Massa que incluía escraches. Para ese entonces, desde las dos señales televisivas del grupo (América TV y A24) se difundió un escueto comunicado en el que se explicaba la decisión editorial de no difundir escraches a funcionarios públicos. Claro está, esta postura estaba aggiornada a los intereses económicos de Vila.

El posteo de Canosa anunciando su renuncia a A24

Esto debido que hasta ese momento, el canal ya había difundido los dos escraches al ex ministro de Salud, Ginés González García, por ejemplo. Pasaron varios meses hasta que Canosa encontró lo que parecía su lugar en el mundo. "Si Dios quiere, este lunes 6 a las 23 hs los esperamos en La Nación + con +Viviana. 23 hs. ¡Gracias por acompañarnos!", escribió en febrero del año pasado, anunciando su arribo a LN+. Pero una vez más, su ingenio le jugó una mala pasada. Según había trascendido, Canosa fue desvinculada de la señal de noticias tras una tirante negociación con las autoridades del canal.

¿Qué había pasado? Canosa le habría pedido a Juan Cruz Ávila, responsable de la señal de noticias privada, un cambio de horario ya que no quería seguir cubriendo la franja de las 23 y quería pasar a las 22, aprovechando que Alfredo Leuco iba a dejar por entonces su ciclo diario para pasar a uno semanal. Pero Ávila se habría negado a cumplir el deseo de la conductora, lo que provocó su abrupta salida (una más) de la señal. "No me siento valorada, querida, cuidada por la televisión", había dicho Canosa. Si bien pocas horas después se corrió la versión de que la conductora podría llegar a TN, luego se rumoreó que el destino de Vivi sería C5N.

La chicana de Pagano a Canosa

Pero al parecer, Canosa tendría todo decidido para regresar al canal dirigido por Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt. Así lo confirmó de forma llamativa -y chicana de por medio- la diputada libertaria Marcela Pagano, quien terminaría por demostrar que el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. "¿De verdad la conductora que renunció denunciando censura vuelve al canal en donde se le impidió divulgar un material del mejor amigo del dueño?", se preguntó al ex periodista.

Y luego de instalar la duda, denunció que Canosa volvería a la pantalla de América TV "financiada por aquel que aparecía en el video que en aquel entonces no pudo mostrar", en referencia a Massa. "No puede ser real, debe ser una fake... de ser así, la locura de la señora por voltear a Javier Milei es total", concluyó Pagano que, cabe recordar, fue desvinculada de la pantalla de A24 por "violencia laboral". Fue acusada de ejercer "maltratos" sobre al menos 10 miembros del programa que lideraba.

Según pudo saber este portal por aquel entonces, la decisión había sido tomada por las autoridades del canal (recordemos que Rolando Graña es el Coordinador de Contenidos Periodísticos en señal abierta de noticias) tras una investigación interna que inició recursos humanos a partir de varias denuncias y acusaciones de parte de varios miembros del personal del canal contra la periodista.

De hecho, al menos 10 empleados habían contado los diferentes maltratos que sufrieron por parte de la ahora diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en distintos momentos, lugares y situaciones profesionales de distinta índole. "La despidieron por maltrato. No puede entrar más al canal desde el lunes", le había dicho una fuente allegada a SiPreBA, el sindicato de prensa, a este portal.

Viviana Canosa

Vale remarcar que la relación entre el presidente Javier Milei y Canosa no siempre fue tan distante. Y de hecho hubo un tiempo donde el líder de La Libertad Avanza (LLA) y la conductora eran como "carne y uña", hasta el punto de que ella fue una de las primeras en manifestarle públicamente su apoyo al libertario. Pero aquel vínculo se quebró en julio del año pasado, cuando la conductora acusó al mandatario de venderle lugares en sus listas a candidatos de Massa.