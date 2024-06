Marcelo Tinelli incomodó a Lionel Messi: poco rating, memes y una desubicada aparición en medio de la nota

El martes durante todo el día, América TV se centró en que a la noche tenían una programación especial, debido a que mostrarían la entrevista que le realizó Marcelo Tinelli a Lionel Messi en Estados Unidos de cara al comienzo de la Copa América. En todos los programas se mencionó el suceso para preparar a la audiencia y reclutar algunos puntos de más en cuanto al rating, pero nada salió como se lo esperaba.

Marcelo Hugo había planificado y organizado todo para que el martes a la noche se emitiera en vivo su entrevista, pero hubo algo que le cambió totalmente los planes: en el mismo momento, Gran Hermano tenía que hacer el anuncio de eliminación en el mano a mano que quedó entre Martín Ku y Juliana "Furia" Scaglione lo cual hizo que su rating se perdiera en el momento.

Tinelli y Messi antes del comienzo de la Copa América.

A decir verdad, durante toda la semana se habló sobre que había llegado el día de la eliminación de Furia y Telefe aprovechó, pasó la gala para el día martes y reclutó casi 21 puntos de rating durante las dos horas de programa. Pero, en el mientras tanto, en América pasaban cosas: Messi hablando para toda la Argentina.

Cualquiera pensaría que el hecho de que Messi dé una entrevista llevaría a ganar todos los puntos; sin embargo, este no fue el caso. Telefe y América se midieron a la par y aun así, "el canal de la familia" logró sacarle una ventaja de 18 puntos en el promedio de rating. Es que, cuando se creía que todos iban a hablar, disfrutar y opinar de ver a Lionel con Tinelli, el foco de atención fue para otro lado y sólo reclutaron casi 3 puntos.

Entrevista de Tinelli a Messi

El problema principal de la entrevista no fue que a la par estaba Furia como protagonista en Telefe, sino más bien el contenido. Es que, a pesar de que duró casi una hora y que el conductor del Bailando por un Sueño la definió como "charla de amigos", sucedieron algunas cosas que dieron para hablar y el foco se desvió mucho más en la estética visual que eligió Tinelli para este gran momento.

Messi y Tinelli: bizarros detalles llamaron la atención

Durante toda la conversación se tocaron diversos temas y entre ellos fueron la Selección Argentina, el título de campeón mundial obtenido en Qatar, la Copa América que se encuentra a la vuelta de la esquina, la elección de Messi de jugar en Miami, sus años de carrera y lo más doloroso: su retiro del fútbol. Pero, también hubo cosas personales como, el cambio de look, los tatuajes y hasta anécdotas que Tinelli eligió contarle al 10.

Por momentos, a Messi se lo notó incómodo

En esa misma línea, sucedió algo totalmente atípico en las redes sociales y fue que, fueron mínimos los comentarios que se hicieron sobre respuestas que dio Messi. En este caso, todo lo que se habló de la nota se vio reflejado en diversos memes que crearon sobre Tinelli por su estética visual y por respuestas o momentos en donde se vio al oriundo de Rosario, un tanto incómodo tras escuchar lo que decía el conductor.

De hecho, uno de los momentos que más se recalcó en las redes sociales fue cuando Marcelo Hugo le mostró su nuevo peinado -se tiñó la cabeza de rosa- para presenciar la Copa América de esa manera y que Messi lo definió como algo "jugado". Sin decirle si le gustaba o no, "la Pulga" le confesó que para estar en Miami estaba bien, pero en Argentina es "jodido".

Meme de Messi y Tinelli

Tras preguntarle si le gustaba su nuevo look, Messi le respondió entre breves risas: "Jugado, pero bueno. El color... jugado. Pero el rosa se usa mucho ahora. Es jugado, me sorprendió. Acá no pasa nada, con el calor pasa. Allá es jodido con el frío".

Ante eso, Tinelli retrucó: "Me comparaban con una de Gran Hermano", haciendo referencia a la cantidad de imágenes que surgieron de él y su parecido a Furia.

Estallaron los memes por el cambio de estética de Tinelli

Otro de los momentos de los cuales se opinó fuertemente en las redes sociales, tuvo que ver con el tatuaje que se realizó Tinelli en su pierna por una promesa que hizo en el Mundial de Qatar.

Luego de expresarle que lo ama y que quería que Argentina sea campeón Mundial para que Messi pueda levantar la copa, se corrió una parte del pantalón y con una sentida introducción le confesó que tenía su rostro en el cuerpo por ser "uno de los momentos más felices" de su vida.

"¡Qué locura! Impresionante. Encima es grande, eh. Espectacular. Vi mucha gente que hizo locuras de este tipo... Está hermoso", dijo Messi tras observarlo y rápidamente desvió la atención del tatuaje de manera incómoda, poniendo en contexto el momento en el cual logró besar la Copa antes de que se la entreguen.

"Ese momento fue especial porque se dio también porque pude poder ir a tocar la Copa del Mundo, besarla y quedó como un momento muy especial y la verdad que es hermoso", indicó Messi con cara de absolutamente nada.

"Messi viendo el tatuaje de Tinelli".

Pero enseguida, los memes en la red social Twitter -ahora X- estallaron y uno de los que más se viralizó fue un escrito a modo de humor: "Messi después de la nota: Anto, no sabés lo que se tatuó Furia".

Otro de los tantos que se viralizó, decía: "Messi viendo el tatuaje de Tinelli" y en ello, adjuntaron el video en el cual un fanático toca el tambor del lado de él a modo de homenaje y se lo ve a Lionel totalmente incómodo delante de todo el público.

Meme de Messi y Tinelli.

Luego de todo aquello, sucedió algo que ya estaba anticipado pero que generó una reacción negativa en quienes vieron la entrevista en vivo: sin motivos ni razones, de repente, apareció el Tirri en la entrevista para hablar de su vida con la búsqueda de causarle gracia a Messi y disparar la nota hacia otro lado más "divertida" de lo que venía haciendo.

Todo se dio porque Tinelli le consultó a Lionel si, mientras se disputaba el Mundial en Qatar, él observaba las historias que subían a Instagram junto al Tirri; Messi le respondió que, ellos -haciendo mención a todo el plantel- "veían todo". En ese entonces, aprovechó el momento y el primo del conductor se hizo presente en la nota sin contexto alguno.

La entrevista de Tinelli a Messi que no salió del todo bien

Los minutos pasaron y de repente la nota se volvió un monólogo entre Tinelli y el Tirri. Charla de primos y Messi al lado observando, hasta que al ex Barcelona se le ocurrió preguntarle por un suceso que pasó hace más de diez años, cuando el humorista confesó haber "comprado terrenos en la luna".

"¿En que quedó el terreno de la luna?", consultó intrigado y la respuesta, también dio un giro de charla entre Marcelo Hugo y él.

La entrevista de Tinelli a Messi que no salió del todo bien.

Eso mismo fue lo que generó una cierta controversia en quienes estaban observando la entrevista, dado a que les pareció un tanto fuera de lugar la aparición del Tirri que rompió todo tipo de esquemas.

"Estoy viendo hace 5 minutos la entrevista a Lionel Messi de Marcelo Tinelli. Monólogo entre Tinelli y Tirri. Esos 5' Me alcanzaron para decir que es una de las peores a Messi y la de Migue Granados le saca años luz", escribió uno de los usuarios. Mientras tanto, otro opinó: "Tantas cosas para preguntarle a Messi y Tinelli le pregunta si veía las historias que subía con el Tirri...".